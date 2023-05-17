1輛車2年吃121萬罰單！　河南一地官員：財政沒錢了「必須得罰」

▲河南一貨車2年收58張罰單。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸近年頻頻被曝光交通管理部門亂罰款事件，倍受輿論詬病。河南省內黃縣交管部門把電子治超當創收工具，一輛貨車2年內收到的罰單金額居然高達27.5萬元人民幣（約新台幣121.59萬元）。對此，當地官員承認，「經過3年疫情，各縣財政都沒錢了。」

據《中國三農》報導，近日，關於河南省內黃縣超限運輸罰款亂象的報導引發公眾廣泛關注。

一輛貨車2年收到58張罰單，罰金高達27.5萬元（人民幣，下同），罰單的理由都是超限運輸。路過內黃縣的大貨車司機們控訴，明明出發前沒超重的貨車，在內黃縣過磅都會被認定為超重，隨後就會收到高額罰單。

對此，內黃縣交通運輸局綜合行政執法大隊政策法規股股長張院平回應稱，「經過3年疫情，現在財政都沒錢了，這叫執法到位，該罰的錢，必須得罰。」

▲當地官員承認，經過3年疫情，各縣財政都沒錢了。（圖／翻攝自微博）

5月16日，內黃縣交通運輸局工作人員稱，他們不清楚罰單的具體情況，該事件最新調查結果屆時會通過官方平台發布，如了解調查情況，需通過當地宣傳部。

內黃縣人民政府16日發布《關於內黃縣超載治理工作有關情況的通報》稱，近日，內黃縣人民政府對此高度重視，已成立專項調查工作組，對相關問題展開調查，如有違規問題將嚴肅處理。目前調查工作正在進行，調查結果將及時公布。