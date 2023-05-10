揭秘3500年前的「青釉瓷樽」　商墓葬出土將「燒製瓷器」時間提早千年

▲大陸考古界發現的「原始瓷器」青釉瓷樽。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸考古人員在1965年從河南鄭州發現一座距今約3500年的商朝早期墓葬，其中，有一件文物讓考古學家眼睛一亮。這是一件與「陶器」有著本質上差異的「青釉瓷樽」，這項發現也讓中國文明發展史上的「燒製瓷器」時間，提前了1000多年。

《央視》報導，以青釉瓷尊為代表的「原始瓷器」起源於商代，是陶器與瓷器的「過渡品」，歷經西周、春秋、戰國、秦漢，燒製技術不斷迭代升級。

考古人員發現的這個「青釉瓷樽」有著大敞口、斜腹及平底的造型，器物口沿內側有輪製留下的旋紋，表面及內部釉面光亮勻稱，樽內外和口沿部有深綠色淚痕狀釉。經科學檢測顯示，這件文物完全符合瓷器的特徵，它以高嶺土為胎、表面施釉，還經過1200℃以上的高溫燒製，胎釉結合牢固，吸水率低，用器物敲擊可發出清脆的金屬聲，與陶器產生本質的區別。

不過，這種早期的「瓷器」與東漢晚期的成熟品相比，仍存在不少瑕疵。受工藝技術限制，原料的處理和胎體較為粗糙，沒有經過更加精細的過濾、淘洗、捏練、陳腐等工藝過程，存在胎體中雜質也較多，表面上的釉色並不穩定。

由於先天條件限制，這類「原始瓷器」成品率極低，能流傳下來的文物更是極為罕見，流傳於世的更是非常罕見，不過，這個「青釉瓷樽」卻能體現商朝瓷器生產的最高工藝水準，相較於外界所知的「國寶級」青銅器更加的珍貴。

這個「青釉瓷樽」為商朝早期酒器，高27公分，樽口直徑27公分，肩徑28公分，出土於1965年鄭州銘功路第十四中學內的商代古墓，現藏鄭州博物館。