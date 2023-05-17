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歐洲「半導體」想追趕美台韓　歐盟官員：必須自產先進晶片

▲▼晶片、半導體。（圖／路透）

▲歐洲在半導體產業領域想追趕美台韓。（圖／路透）

文／中央社

歐洲聯盟內部市場事務執委布勒東（Thierry Breton）16日宣揚上月通過的 「歐盟晶片法」，表示歐洲必須自產先進電腦晶片。

路透社報導，布勒東在比利時安特衛普（Antwerp）舉行的半導體企業會議上指出：「隨著晶片法如今獲得批准，我們正向歐洲內外的所有人釋出強烈訊號，即歐洲正為商業敞開大門。」

美國、中國、台灣、韓國及日本已相繼推出鼓勵國內半導體生產計畫，「歐盟晶片法」（European Chips Act）是歐洲的相應類似措施。

布勒東重申，歐洲的目標是讓全球半導體生產市占率翻倍，從目前的10%增至20%，儘管專家表示，歐盟相關計畫提供的支持不如美國或中國。

布勒東指出，「歐盟晶片法」是更堅定產業政策的新世代典範，包括「直接支持在歐洲打造整個產業鏈生產基地：僅在研究方面表現出色並不足夠。為與產業相關，需要在歐洲建廠並生產」。

此外，他也拒絕歐洲應聚焦於既有強項的想法，即歐洲應製造相對較不先進的晶片，主要用於歐洲汽車產業。

他表示：「我們拒絕任何嘗試在（晶片製造上）做地理切割，即歐洲生產成熟製程節點（電腦晶片），而亞洲及美國生產先進製程節點。」

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