歐盟批准微軟2.1兆元收購「動視暴雪」　清除主要交易障礙

▲歐盟批准微軟690億美元收購「動視暴雪」（Activision Blizzard）。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

歐盟監管機構15日批准了微軟的提議，以690億美元（約新台幣2.1兆）收購遊戲公司動視暴雪（Activision Blizzard）。歐盟執行機構歐盟委員會表示，微軟在新興的「雲端遊戲」領域提供了補救措施，避免造成壟斷的擔憂。

根據CNBC報導，歐洲開綠燈對微軟來說是一個巨大的勝利，之前則是英國最高競爭管理機構，在上個月阻止了這筆交易。

全球監管機構一直在調查微軟收購動視暴雪，是否會扭曲遊戲機和雲遊戲市場的競爭。

監管機構質疑的一個領域是，微軟是否會採用動視暴雪遊戲，並將其獨家保留在這家美國巨頭自己的平台上。

動視暴雪遊戲格式，可支援某些遊戲機和PC，包括「決勝時刻」系列和「魔獸世界」。

▲Xbox遊戲機市佔率已大幅落後，讓微軟轉向雲端遊戲市場。（圖／路透社）



與索尼的PlayStation 5和Nintendo Switch相比，微軟最新一代遊戲機Xbox市占率已經大大落後，但這家美國巨頭已將其未來押在所謂的雲端遊戲市場上，這是遊戲產業的新興領域。

但歐盟委員會表示，微軟提供了緩解競爭擔憂的補救措施，讓已經購買或即將購買動視暴雪遊戲的消費者，將能夠在他們選擇的任何雲端遊戲平台上玩這些遊戲。

歐盟委員會說，如果消費者購買了動視暴雪遊戲，微軟還將向雲遊戲平台提供免版稅許可，這個想法是遊戲玩家不一定需要在他們購買遊戲的地方，串流傳輸遊戲。