阻止數位身分證上路！告內政部敗訴有笑點：換發計畫已停擺

▲立法院國民黨團日前批數位身分證換發計畫成為賠錢的「爛尾樓」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

內政部2020年推動換發數位身分證（NEW eID）取代現行紙本身分證計畫，因各界質疑資安風險而觸礁，行政院2021年決議暫停換發作業，台灣人權促進會秘書長施逸翔等58人反對全面換發數位身分證，認為政府對這項政策沒死心，若強行上路恐危及人民個資與隱私、妨害不領新證者的權利，因此提起少見的「預防性不作為訴訟」，要求內政部不得公告紙本身分證舊證失效日期，台北高等行政法院今判施男等人敗訴，可上訴。

判決理由指出，「預防性不作為訴訟」具有事前審查性質，跟其他行政訴訟「事後救濟」的屬性不同，為避免司法權過早介入行政權的決定空間，「預防性不作為訴訟」僅限於預知行政機關高度可能做出某種行政處分或公權力行為、有發生重大損害之虞，且事後救濟無法有效保護人民權利的情形下，才例外允許提起這種訴訟。

法官認為，eID將個人資料以數位化方式蒐集、儲存、處理及使用，並在人民每次使用時大量產生「數位足跡」、置個人於可被詳細剖繪境地，等於國家侵擾個人生活私密領域，嚴重影響人民資訊自主權及隱私權等權益，已根本性改變現行身分識別制度樣貌，但內政部僅修訂「管理辦法」規範數位身分證，顯然逾越《戶籍法》對於「國民身分證之格式由內政部決定」的授權範圍。

法官並指內政部所援引的德國eID制度，在德國也是制訂專法，以《身分證及電子身分驗證法》詳細規定eID儲存資料、存取限制與傳送方式，顯然我國政府也有義務制訂專法積極規範數位身分證，建置適當組織與程序性防護機制，才符合法律保留原則，不能僅以推動「智慧政府」與防偽之名，就強制人民換發eID。

不過法官判決施男等58人敗訴主因，是認為在可見的未來，內政部重新推動換發eID並公告現行紙本身分證舊證失效的可能性甚低，一方面是行政院2021年決議暫停換發計畫、「管理辦法」已刪除有關數位身分證存載個人資料的規定；再者，行政院至今沒提出任何關於eID專法草案，預算也被立法院凍結半數，僅留維持eID系統基本運作維護經費。

法官認為，目前政府並沒啟動小規模試行換發數位身分證、也沒公告即將全面換證，現行紙本身分證沒有立即被公告失效而影響人民行使投票、考試等權利的疑慮，施男等58人所主張保護的權利欠缺急迫必要性，應予駁回。至於施男等58人追加要求確認人民具有以紙本身分證辨識個人身分的權利，法官指出太晚提出、不符訴訟程序規定，同樣駁回。全案可上訴。