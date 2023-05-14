三星電子李在鎔赴美見馬斯克　談自動駕駛半導體合作

▲三星電子李在鎔在美國矽谷和特斯拉馬斯克見面。（圖／三星電子）

記者羅翊宬／編譯

南韓三星電子會長李在鎔最近前往美國矽谷，和美國最大電動汽車公司特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）會面，兩人針對自動駕駛半導體合作可能性交換意見，此次為兩人首度會面。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，三星電子今（14）日指出，李在鎔最近前五位於美國矽谷的「美國三星研究院」（Samsung Research America），和馬克隆針對各種合作方案進行討論，包括三星電子半導體（DS）部門長慶桂顯、三星電子DS部門晶圓代工事業部長兼三星電子社長崔時榮等人皆出席兩人會面。

報導指出，目前馬斯克正和特斯拉推動引導次世代衛星通訊（星鏈）、太空探索（SpaceX）、超迴路列車（超級高鐵）、人工智慧（Neuralink、OpenAI）等尖端技術領域的翻新。

目前三星電子正與特斯拉針對共同研發全自動駕駛（Full Automation）半導體、研發次世代IT技術等進行交流。隨著李在鎔此次和馬斯克見面，未來三星電子可望擴大在供汽車電子設備使用的系統半導體上的事業版圖。

三星電子將以特斯拉全自動駕駛半導體的生產經驗為基礎，拿下以色列汽車科技研發公司Mobileye的高功率半導體代工生產訂單，擴大在相關領域的存在感。