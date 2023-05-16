國產木材家具棒！台東林管處攜手公東高工啟動全國巡迴

▲公東高工學生家具製作。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東林管處與公東高工攜手創作國產材特色家具，「有林真好-國產木材家具」全國巡迴展第2場將於26日起進駐高雄左營新光三越百貨公司10樓，至6月4日進行為期10天的家具展售活動，本場次邀請屏東林管處合作展出多款國產材特色家具，合力向國人推介「國產·材好」負碳家具，讓國產木材家具製品有機會進入您我的日常生活。

公東高工是培育木材加工及工藝創作人才的搖籃，更是發展國產家具產業的重要據點，校方培訓出的選手參加國際技能競賽屢獲佳績，木工技術深獲世界肯定，設計製作的家具亦獲各界人士青睞及喜愛，特別是傳統接榫、結構接合工料等技術。近年在林務局及台東林管處導入多項資源支持下，公東高工於人才培力及產業發展上扎根前行，本次家具展絕大部分的產品，均是運用國產木材結合木工技巧，並加入原住民文化及工藝，將文化元素與傳統技藝巧妙的融入家具產品，也是校方透過教學課程，引導學生在製程中學習相關工藝與文化知識，所激發出來的精彩創作，期待讓國人在接觸溫潤質感國產材家具的同時，更能認識其特殊紋路及材質特性，感受使用低碳足跡國產材家具的價值與優勢。

本場家具展的作品運用了疏伐木紅檜、台灣杉、柳杉及漂流木紅檜、牛樟、扁柏等。師生們依不同樹種材料特性設計及製作產出高方桌、併板方餐桌、達悟圓桌、書桌、辦公桌、併板魯凱餐桌、方凳、原民風矮櫃、原民風長凳、板型餐椅、原民風魚簍燈、圓滿、螢幕架等28款做工精緻及蘊含美學概念的家具，完美呈現台灣優質的原木素材及手工全榫卯結構的技術。

▲原民風矮櫃。（圖／記者楊漢聲翻攝）

今年的「有林真好」3場家具巡迴展首場已於4月14日台中圓滿結束，第2場將與屏東林管處合作自5月26日至6月4日於高雄左營新光三越10樓展出，第3場則與新竹林管處合作自8月18日至8月27日於竹科管理局尼尼館展出，台東林管處吳昌祐處長表示，此次家具展係台東處與公東高工合作推動國產材加值計畫的第3年成果，目的是使國人更認識及使用國產材，讓國產材成為提升居家生活品質及兼顧友善生態環境產業發展的具體實踐，更呼應政府積極推動淨零政策的核心主軸。

在綠色消費的百年大計中，「國產的材好」國產木材最能適應台灣氣候，好用且耐久，邀請民眾前往展場參觀、欣賞及交流，選購您所喜愛的國產材家飾、家具，攜手支持國產材優質產品。