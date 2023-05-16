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台東路旁驚見「半裸蹲姿20歲女」2人先後報警　在地人衝現場傻眼

▲▼台東產業道路驚見「半裸蹲姿人」2人報警　當地人衝現場只看到廢棄物。（圖／翻攝台東大小事(112年)臉書）

▲有網友目睹路邊有一名戴口罩的20多歲女子。（圖／翻攝台東大小事(112年)臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台東一名男駕駛14日凌晨行經大潤發附近的產業道路時，驚見路旁有一名長髮、戴著口罩的女子蹲在路旁，兩人甚至對到眼，由於當時飄著毛毛雨，他也去警局報案，事後另名男子也到警局報案，證明的確有人蹲在路旁。面對網友質疑是廢棄座椅，當地人立刻衝到現場，發現地上仍有許多垃圾雜物，但沒有如人般大小的物品。

該名男子14日在臉書社團「台東大小事(112年)」發文表示，他凌晨1時25分開車從南王經過砂石場左轉往大潤發方向行駛，經過鐵路橋前70公尺處時，發現右側路邊有一名年約20歲的女子穿著清涼、蹲在路邊。

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原PO表示，當時下著毛毛雨，該路段也沒有路燈，因此他開著遠光燈行駛，把女子的身形、外貌看得非常清楚；他敘述，女子長髮過肩、戴著口罩，雖然蹲在路邊但身體很挺，「當下看得很清楚而且眼神還對看，腳掌跟手卻看不到」，由於車上有小孩，他不停車查看，但又擔心有人遭遇危險，因此到警局報警求助。

▲▼台東產業道路驚見「半裸蹲姿人」2人報警　當地人衝現場只看到廢棄物。（圖／翻攝台東大小事(112年)臉書）

▲▼網友調整照片，認為是人蹲在路邊。（圖／翻攝台東大小事(112年)臉書）

▲▼台東產業道路驚見「半裸蹲姿人」2人報警　當地人衝現場只看到廢棄物。（圖／翻攝台東大小事(112年)臉書）

原PO說，事後有另名年輕人也目睹女子，但下車要詢問時，女子就消失不見，因此也到警局報案。種種原因讓原PO懷疑是靈異事件，因此PO網詢問。

許多網友分析影片，認為原畫質非常不清楚，經過調色後，確定真的有一人戴著口罩蹲在路邊，也有人認為是廢棄的汽車座椅。此外，有當地人看到貼文後衝到現場，發現被拍攝到路段僅有一堆垃圾跟石頭，沒有所謂的廢棄座椅，直言不可能被回收載走，「什麼時候台東效率這麼快」。

▼有在地人到現場查看。（圖／翻攝台東大小事(112年)臉書）

▲▼台東產業道路驚見「半裸蹲姿人」2人報警　當地人衝現場只看到廢棄物。（圖／翻攝台東大小事(112年)臉書）

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