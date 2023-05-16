四大面向！　立委劉櫂豪參加農林漁牧升級座談





▲劉櫂豪(右)參加農水署召開農林漁牧升級座談。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



立委劉櫂豪16日受邀前往參加農委會農田水利署召開「農林漁牧升級進步及農田水利建設巡迴座談會」，農委會特別針對提升農民福祉、強化基礎建設、農業環境永續發展及產業創新升級四個面向共計32項逐步推動事項，來促進農林漁牧升級。

劉櫂豪說明，今年因為缺乏雨水，農水署台東農田水利處，努力調度灌溉資源，幫助縱谷各地輪灌，確保農民能夠順利播種。同時強調，近年來氣候變遷，缺水情形未來可能變成常態或經常發生的情況，農水署應該未雨綢繆，設法改善相關水利設施，增加儲水功能，以保障農民收益。尤其農田水利署改制後，盼望能增加公部門資源的挹注，全方位的強化台東地區農田水利建設，擴大灌溉服務的範圍。農水署蔡昇甫署長說明，會全力提升灌溉服務，加強農田水利建設，並協助水利渠道清淤及防災整備，確保農民財產及收益。

劉櫂豪表示，農委會推動農林漁牧升級，特別針對提升農民福祉、強化基礎建設、農業環境永續發展及產業創新升級四個面向共計32項計畫逐步推動。其中提升農民福祉部分，包含農民健康保險、農民退休金制度、職災保險等，以及擴大推動農業保險制度。尤其在這幾年因為中國違反國際貿易規則片面禁止台灣釋迦輸入，農委會立即啟動釋迦收入型保險，去年更調整以不同級距保障，供農民選擇投保，並提高保費補助，有投保的農民，5月15日起也陸續理賠入帳，投保最高級距每公頃可理賠30萬元，這對於農民因為這幾年的貿易衝擊，可有效降低風險，我們盼望，農委會能持續強化32項推動計畫，來協助農業永續發展，促進產業升級，拓展外銷市場。