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惡質藥商捲款潛逃！高雄150家藥局受害恐釀倒閉潮　衛生局出手了

▲▼(業配)金十字胃腸藥新包裝拍攝。（圖／記者李毓康攝）

▲高雄一家生技公司遭爆捲款潛逃，該公司代理國內多項知名成藥。（圖／記者李毓康攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一家代理國內多款知名藥品的生技公司，要求藥局預先支付貨款卻不出貨，疑似捲款落跑，公會統計受害藥局超過150家，恐釀藥局倒閉潮。高雄市衛生局已函文負責人藥師到案說明，若有不當情事將依法處新台幣最高200萬元罰鍰，必要時移送強制執行。

▲▼高雄恐爆藥局倒閉潮！上游藥商捲款烙跑…逾150家廠商損失達5千萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲李雅靜接獲四大工會陳情，逾150家藥局損失高達5千萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

國民黨高雄市議員李雅靜接獲高雄市藥師公會、高雄市第一藥師公會、高雄市藥劑生公會、新高雄藥劑生公會等四大公會陳情，一家生技公司捲款落跑，公司早已人去樓空，各公會初步統計受害藥局逾150家、受損高達5000萬元，讓業者欲哭無淚。

高雄市衛生局與藥師公會密切聯繫，並掌握影響範圍，將協助聯合被害下游藥局依據民事訴訟法協助求償。

衛生局表示，已依據藥事法第71條第1項規定，派員至該公司營業地址及倉儲地址稽查，有拒絕、規避或妨礙之嫌，已正式函文通知該負責人藥師到案說明，併同釐清相關事證後，若有不當情事將依藥事法第92條處新臺幣3萬元以上200萬元以下罰鍰，必要時移送強制執行；若有違藥學倫理規範及藥事法規定，則移送該公司負責人藥師依藥師懲戒委員會程序處辦。

▲▼綠油精。（圖／記者陳怡伶攝）

▲該公司代理國內知名成藥，包括金十字胃腸藥、綠油精。（圖／ETtoday資料照）

這家生技公司在南部地區是知名藥品代理商，衛生局調查，該公司成藥包括金十字胃腸藥、張國周、撒隆巴斯、鬪雞牌乳膏、龍角散、安瞳洗眼液、創護寧、綠油精、肌樂噴劑、克風邪、克風邪加強、痛都好、成大止暈吐、麗芬薄荷油、五鶴標薄荷棒、傷風感冒液、葡萄王夜夜寧、舒立效等常見的非處方用藥，是民眾日常慣用藥品，但對醫師處方、藥師調劑影響較輕微。

高雄市藥師公會理事長張盈棠指出，會員藥局與這家生技公司的交易方式，採「預付款」方式，藥局先開立支票付款給生技公司，再由公司出貨給藥局。他進一步表示，藥局開給生技公司的支票，很多都在5月底到期，目前不知該如何處理，如果讓支票兌現，這些錢將有去無回，會員藥局將持續擴大損失。

受害藥局代表今日出面痛訴，開給生技公司的現金票都已兌現，卻完全沒收到藥品，很怕損失求償無門。他說，慶安以藥品要漲價為由，讓不知情藥局加簽新合約，卻遲未收到貨，讓小本經營的藥局，面臨經營的困難。

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