台東縣府推3項特色活動　角逐「觀光亮點獎」 歡迎參加投票

▲台東縣府推薦3項特色活動角逐「觀光亮點獎」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

交通部觀光局「觀光亮點獎」票選活動正式開跑，今年度台東縣政府推薦3項亮點活動，包含榮獲2022美國繆思創意大獎（Muse Creative Awards）金獎的「台東最美星空」系列活動、2021日本優良設計獎的「台東慢食節」、及台東最具特色產業之一的「紅烏龍」慢活行旅，歡迎大家即日起至6月30日止，踴躍線上投票，一日6票，還有機會抽大獎。



今年觀光亮點獎分為「生態類、文化類及樂活類」等三大類，及「活動暨體驗組與景點暨設施組」等2組類別，共計6項組別，分別為「生態類x活動暨體驗組」、「生態類x景點暨設施組」、「文化類x活動暨體驗組」、文化類x景點暨設施組、樂活類x活動暨體驗組、樂活類x景點暨設施組，提供民眾票選與推薦觀光亮點。





縣長饒慶鈴表示，這次推薦3個亮點活動「台東最美星空系列活動」、「台東慢食節」及「台東紅烏龍慢活行旅」分別角逐「生態類」、「文化類」及「樂活類」等活動體驗組。其中「台東最美星空」以國際認證的ISO 20121永續性活動管理系統，平衡觀光發展與永續生態的衝突，為全台首創星級星空音樂會，

並在2022美國繆思創意大獎中獲得金獎（Gold Winner）殊榮。

交通部觀光局「觀光亮點獎」投票，民眾可透過個人LINE帳號登入成功即可進行票選，每日依組別可投6票，除票選外，每投1票即可獲得1次抽獎機會。