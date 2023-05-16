妹子一天沒洗頭就「油到不能見人」！　網狂+1：不洗睡不著

▲你習慣幾天洗一次頭？（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者郭卉寧／綜合報導

洗頭可以說是每個人的例行公事，但也有人習慣2、3天洗一次。就有女網友表示，自己是油性髮質，只要一天不洗頭就會變得很油，但她之前看過一篇文章說，如果天天洗頭可能會造成頭皮受損，於是好奇發問：「大家都幾天洗一次頭？」

原PO在PTT的WomenTalk板分享，之前看過一篇文章指出「不能每天洗頭」，最好是2至3天洗一次，否則頭皮可能會受損等等的說法，但她只要一天不洗頭，頭髮就會超級油，「油到沒辦法見人的那種，單洗瀏海正面看可以，但後面還是油油的感覺，各位都幾天洗一次頭呢？」

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▲有網友表示，只要一天不洗頭就會癢到睡不著。（示意圖／記者趙于婷攝）



對此，網友分成兩派，其中每天洗頭的人佔多數，「每天，有洗澡就會有洗頭」、「每天，不洗睡不著」、「每天，除非沒出門」、「每天，台灣天氣一天不洗都不行」；甚至也有人習慣一天洗2次以上，「睡前跟早上出門各一次，油頭人悲歌」、「一天三次，最後一次是正式程序」、「一天兩次，睡前、睡醒出門前，一睡就油」。

另一派則是認為2至3天洗一次就夠了，「我乾性頭皮2-3天才一次，除非有大量流汗」、「2-3天，看有沒有運動流汗」。但不少人認為，幾天洗一次頭，其實和個人髮質及環境有關，「油性與乾性不同」、「那種文章是假設每個人的頭皮都同一種類型吧」、「油頭人不適用兩三天洗一次好嗎，甚至需要天天洗，否則油脂堵住毛囊更容易發炎」。