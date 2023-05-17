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企鵝妹在韓評價「滿滿負面新聞」！粉絲揭原因：韓國人不認識她

▲企鵝妹從宜蘭出發環島，目前走到台中了。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

▲企鵝妹在台灣環島。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

記者施怡妏／綜合報導

南韓實況主「企鵝妹」柳允進目前人在台灣徒步環島，直播的一舉一動都備受關注，也獲得不少粉絲斗內，最初從宜蘭開始出發，如今已經抵達台中，目前總共走了520公里，就有網友好奇問，不知道韓國人知不知道企鵝妹在台灣環島，吸引許多人關注，就有網友實際上韓國網站搜尋，結果竟然都是負面消息。

有網友在PTT發文，「韓國那邊知道企鵝妹在台灣爆紅嗎？」企鵝妹這天在台灣徒步環島，一路上有許多粉絲要求簽名合照，討論度居高不下，掀起熱議占盡話題。昨（16）日企鵝妹走到台中豐原，大批粉絲守候在車站，只為了見企鵝妹一眼，「甚至連警消都來合照宣導，這樣完全不是泛泛之輩了」。

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原PO指出，台灣的阿姨、大叔都知道企鵝妹，甚至會主動上前合照，「企鵝妹的母國南韓那邊的輿論或社群，知道她們韓國女兒在台灣引起旋風了嗎，這完全讓人吃驚的現象」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲搜尋結果幾乎都是負面新聞。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，有網友實際到韓國網站《Naver》查證，輸入關鍵字，查到的竟然都是企鵝妹的負面新聞，包刮「騎電動滑板車違反違規」、「韓屋村罵韓國阿姨髒話」、「動漫展上嘲笑身障童是霍金蜘蛛人」等，沒有看到關於在台灣徒步環島的消息。

底下網友紛紛表示，「她的客群一直都不是韓國人，別太意外」、「美國人都比韓國人知道她的多」、「韓國看她的不多，台灣是大宗」、「韓國大咖這麼多，要紅哪有那麼容易」、「韓國紅到世界的人太多了，根本不會在乎這種等級的吧」、「這次流量爆衝我覺得她也真的沒想到」、「問了兩個韓國朋友，都沒聽過」。

事實上，之前企鵝妹開直播時遇到2名年輕韓國人，對方以為她是台灣人，她用中文問「你是韓國人嗎？」對方點點頭，企鵝妹接著用中文說「我也是韓國人」，並用韓文回應，2名年輕人都嚇到了。

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