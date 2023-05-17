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獨／Ptt史上最強詐騙　10分身揪團購半年撈91萬幫女友還債

▲▼交友軟體上的詐騙事件層出不窮。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲男子用10個分身在網路上揪團購實際上是詐騙得手91萬元。（示意圖／WUNDERSTOCK）

記者劉昌松／台北報導

男子李友軒去年在Ptt各大討論版以及Dcard論壇等處，用至少10個分身帳號揪團購各種限定商品，但幾乎都沒有幫忙下單，只要網友一匯款就被他領走花用，總計不到半年有70多人被騙91萬元，李男還會佯裝被害人勸其他人撤告，其實他拿錢去買沛納海名錶，還幫已婚女友還債，台北地檢署依詐欺罪將李男起訴。

檢警調查，20多歲的李友軒疑似在2021年間請朋友幫忙去網站簽賭輸了，因此欠下一屁股債，為此連家都不敢回，每天開著車到處遊蕩，晚上就睡在車上，定時拿衣物給母親幫忙清洗，雖然過著窮困的生活，但他還是透過網路結交了一個有夫之婦當女友。

2022年6、7月間，李友軒疑似被債主找上門，被抓走討債，之後他為了籌錢，開始在Ptt上的賽車版、合購版、各類球版等討論區，以sethiot、Laoda24566、TonyLee、Hedge5566、isatanes、okmijnuhb、mathgod等帳號分身，揪團購買「勇士冠軍限定球衣」、「溫布敦毛巾」、網球明星「Rafael Nadal海灘毛巾」、「Apple限定版商品」、「咖啡豆」、「漁夫帽」等各種商品。另外也會在Dacard上以Tony99116帳號販售HFK香水。

▲▼詐騙,女騙子。（示意圖／取自免費圖庫／pexels）

▲團購詐騙主嫌為了躲債，有家不敢回，只能每天睡在車上。（示意圖／pexels）

一開始李友軒還會依約寄送商品給網友，有網友反應沒收到，李友軒也能退回部分款項，但後來李友軒一收到網友匯款，就直接領出，甚至根本沒有與廠商聯繫訂貨，此時才有網友察覺受騙，成立自救會群組，並各自向所在地警局提告。

沒想到李友軒竟然有辦法混進自救會群組，假裝自己也是受害人，遊說網友表示已經問過律師，檢警對這類案件都懶得偵辦，通常會認為只是民事糾紛，告不成，果然也真的有檢察官調查個案後，認為屬於單純的契約問題而處分不起訴李友軒，但部分網友不服氣，堅持再議提告。

其中管轄繫屬在台北地區的案件經檢警綜合整理後，發現李友軒反覆實施手法類似，曾傳喚李友軒到案說明後，給予5萬元交保，但李友軒籌不出保金，改飭回並限制住居，後來李友軒就拒不到案，直到警察持拘票有找到逐車而居的李友軒，李還企圖駕車拒捕，最後仍遭警方攔捕。

▲不少旅客表示旅歐曾有被詐騙的經驗（圖／達志／示意圖）

▲男子靠假團購詐騙來的錢，除了用來自購名錶，還送女友紅包，幫女友還債。（示意圖／達志）

李友軒對於會想購買這麼多種類的商品，是因為他個人興趣廣泛，所以想找網友一起買便宜貨，但因為資金周轉問題，訂不到貨的時候，他就只好退款，有些還沒拿回錢的受害人，他也一定會想辦法賠償。

但是檢察官王文成根據李友軒自己的帳本記錄，發現李友軒曾上臉書詢問「土城小檢」如果被違法逮捕該怎麼聲請提審，另外，李友軒明知自己有債沒還，卻在2023年1月間，花25萬元買沛納海名錶，送了6萬元紅包給已婚女友，甚至幫女友還債6萬元，完全沒有要退錢給被害人的意思。

總計李友軒從2022年6、7月間到11月間，號召了24個團購，70多名網友受騙，不法所得91萬3676元，檢察官認為，李友軒名下各銀行戶頭都幾乎沒有錢了，雖然他一開始會幫網友聯繫廠商購物，但後來常是收到網友匯款後1個月才連繫，甚至根本沒有聯繫，顯然自始就有犯意，因此依詐欺罪嫌將李友軒提起公訴。

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