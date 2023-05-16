侯、郭單挑賴清德贏面小？　蔡正元曝致勝關鍵：沒做就等著輸

▲蔡正元分析，國民黨2024致勝關鍵是和民眾黨組織聯合政府。（圖／記者黃克翔攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨將於17日公布2024總統徵召人選，會由新北市長侯友宜或鴻海創辦人郭台銘出線，備受外界關注。對此，前立委蔡正元15日則指出，侯友宜和郭台銘的共同問題就是，民調都沒有贏過民進黨參選人賴清德，他認為，若要選贏民進黨，一定要與民眾黨組織聯合政府，「柯文哲與其支持者的意向是很重要的。」

蔡正元在節目《千秋萬事》中指出，雖然社會出現「下架民進黨」的聲浪，但總統蔡英文的支持度仍有四成多，賴清德的支持度也沒掉到三成八以下，對國民黨來說會是一場硬戰。他也提到，雖然侯友宜和郭台銘的支持度都有大概三成，但民眾黨主席柯文哲的支持度也始終保持在兩成左右，如果選票沒有整合，他直言，「就等著輸吧！」

蔡正元表示，方向很清楚，就是國民黨和民眾黨一定要組織聯合政府，台灣從未有組織聯合政府的經驗，這會成為一個很大的考驗，但總該跨出這一步，不然永遠無法重返執政。此外，他也提到一個可能性，民進黨有可能會向柯文哲遞橄欖枝，這個選項不能排除，關鍵在於柯文哲的支持者有多少人是希望「下架民進黨」，如果佔多數，那柯文哲就會維持獨立參選，他強調，「所以柯文哲與其支持者的意向是很重要的。」