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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爭取國民黨不分區立委　謝龍介：與庶民溝通順暢可作橋樑輔選

記者林悅／台南報導

2022年參選台南市長以小輸落敗的前台南市議員謝龍介，爭取2024年國民黨不分區立委提名，對於他如何替國民黨加分一事，謝龍介16日上午指出，他南北輔選，與基層民眾、一般庶民關係良好，溝通十分順暢，有很多人需要幫忙與基層民眾溝通拉抬，這些黨中央會考量，個人事小，國民黨重返執政事大。

▲前台南市議員謝龍介，爭取2024年國民黨不分區立委提名，他認為自己與基層民眾、一般庶民關係良好，溝通十分順暢，可以幫忙與基層民眾溝通拉抬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲前台南市議員謝龍介，爭取國民黨不分區立委提名，他認為自己與基層民眾、一般庶民關係良好，溝通十分順暢，可以幫忙與基層民眾溝通拉抬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

謝龍介說，國民黨必需要團結，團結才有勝算，大家都跟著黨在走，侯友宜、郭台銘都有不同的特質強項，侯友宜出身南部，非常了解基層民眾、庶民的甘苦需求，如侯友宜參選，對民進黨南部堅不可摧的地區，可以拿下不少本土票，勝率會高一點，這是其他人都沒有的強項特質；郭台銘也有自己的強項特質，無論如何國民黨會整合出最佳人選，國民黨一定會團結，讓人民感覺一新。

謝龍介指出，經濟、治安一體兩面，重點是知人善用，像蔣經國先生本身也不是經濟出身，但他知人善用，用好的事務官來故事，才能讓台灣的經濟壯大，而不像民進黨是以政務官來踐踏事務官。

謝龍介也說，對柯文哲的參選，他個人認為會吃到綠營的比較多，目前國民黨正進行黨內的整合，等黨內整合完成，黨中央才會討論到與白的合作，柯文哲也知道當前人民都過著苦日子，國家很慘，藍白合作，可能要看民眾黨要延續政治生命，如何的條件下才能得到滿足，相信黨中央會有智慧去處理。

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