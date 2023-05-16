小吃店當雜工！「薪水直逼8萬」隔月卻離職　他揭內幕：水很深

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

記者周亭瑋／綜合報導

先前台北市大安區一間麵線攤，「月薪7萬」留不住人的情況，引起熱烈討論。一名網友就透露，在台北知名小吃店當過雜工，雖然第二個月薪水領到7萬8，但隔月便果斷離職了，「因為開的條件真的不是人幹的。」

網友在「靠北老闆／主管2.0」提到，看到麵線攤7萬找不到員工，身為過來人的他心有戚戚焉，直言「裡面水很深，不僅要一人做二人工作，還要求你責任制。」

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他表示，前一份工作是北部知名小吃店的雜工，當初應徵時老闆說起薪5萬，只要努力做、肯配合時間上班，保證薪水加獎金領超過7萬以上，「他所謂的配合時間就是，你必須提早1小時到，然後責任制到收店打掃完為止。」

原PO進一步提到，早上8點前必須到店準備食材，一路工作到晚上10點半左右，有時收店會拖到11點，一天工時大約15的小時，「假日不得請假，必須無條件配合上班，只能月休4天，而且只能休星期一，因為店家星期一公休，還有要自己投保勞健保。」

▲前小吃店員工吐露內幕。（圖／翻攝自臉書／靠北老闆／主管2.0）

他透露，工作第一個月領到6萬8，第二個月7萬8，「但第三個月就辭職不幹，因為太累太辛苦了。」眼看他才做兩個多月就放棄，老闆忍不住碎念，年輕人不耐操。

對此，不少同行感同身受，直言「餐飲業普遍的現況」、「很多小吃店都這樣啊！我們這行沒有什麼叫勞基法、叫周休2日的」。

而網友們也紛紛回應，「現在的服務業、餐飲業同仁真的很辛苦」、「一天15小時換算正常班，也就薪水3.5-4萬」、「真無言，連小吃店也走責任制，難怪留不住人」、「一天15小時，月休4天，長期做下來身體沒累壞心也生病了，的確趕快走人比較好」、「這都可以做到兩個班了，一個班35K，假日加班，至少要到40k以上，兩個班至少要80-90k，他花60-70k只請一個人，還不用勞健保，血汗啊」。