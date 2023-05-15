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周休三日掀熱議　校長哀號：課會上不完「中小學不宜推動」

▲▼日本，學生，中學生，學校，教室，課堂。（圖／視覺中國）

▲校長團體認為中小學不適宜推動周休三日。（示意圖／視覺中國）

文／中央社

有民眾在公共政策網路參與平台提案台灣周休3日，校長團體認為中小學不適宜推動，但東吳大學校長潘維大表態支持，家長團體建議先改善現況比較實際。

有民眾在公共政策網路參與平台提案「讓台灣成為亞洲第一個周休3日的國家」及「修改勞基法第30條，降低每周工時」，獲逾5000人連署，政府將分別在6月26日、7月2日前回應。另外，有部分網友關心學校是否跟進考慮周休3日。

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中華民國中小學校長協會理事長張信務今天告訴中央社記者，中小學學生依課綱規定學習，如改成周休3日，將影響到科目學習時數，可能導致學不到課綱規劃應具備的能力，因此周休3日不適宜在中小學推動；學生本就有寒暑假，如平均分攤在整年，已形同周休3日。

東吳大學是全台唯一在勞動節放假的大學，潘維大對於大學如果要改成周休3日則表示樂見其成。

他指出，周休3日只是將原本一周5天課程濃縮為4天，排課上應該沒有問題，雖然在行政上會有些許困擾，但不會影響到學生學習；只是這件事不是大學可以決定，可能也不是教育部決定，而是需要行政院或各部會討論，假如真的改周休3日，老師教的課程一樣，沒有理由降減薪，學生學習沒有變少，也沒理由降低學費。

國教行動聯盟家長部長王瀚陽提到，對學齡前的父母而言，加班時間過長是最大挑戰，彈性工時與部分工時或許是可以討論調整的方式；但工作性質多元，除非薪水不減少，否則周休3日會讓家長產生收入降低的疑慮，現在職場還會遇到放假還要處理工作等情況，不如先設法改善這些問題，會比討論周休幾日更實際。

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