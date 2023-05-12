一起考公職！表弟落榜2年「跑去賣香腸」　做半年收入虐爆他

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友多年前和表弟一起準備公職考試，他第一年就考上高考，年薪約60多萬元，而表弟苦讀兩年仍落榜，於是跑去賣香腸，原本親友總嘲笑表弟，更拿兩人做比較；沒想到，表弟才賣半年就逆風翻盤，收入遠超過他。

網友在Dcard提到，之前跟表弟一起準備考公職，他用1年時間考上高考，入職第1年便領到60多萬；而表弟拚2年都沒考上，就毅然決然跑去賣香腸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，「親戚們嘲笑他不成材，過年時也常常拿我來跟他比較，結果聽說表弟才賣了半年，現在月入10萬，這是真的假的？賣香腸真的有可能月入破10萬？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

對此，就有網友點頭表示，「我客人在觀光地區賣香腸的，月入真的有10萬以上喔」、「只要好吃，攤主不小氣，成本控制好，位置不錯，租金不貴，地主仁慈不會見利漲租，應該是沒啥問題」、「我覺得地點好、味道和烤得技術不錯，應該可以」、「菜市場菜攤1天收入就可以破10，你覺得呢？」

不過，也有人直言，「等等～不要光羨慕這樣的月收入，一來這一定是掌握了好的食材和技術所以生意好，再來他要吸入多少的煙，這關係到身體健康，長久不是好事」、「可以啊，但就是累啊，躺著領5萬跟努力賺10萬沒退休金，還要吸致癌物你要哪個」、「每天忍受高溫在那邊烤，手整天在那邊轉，會職業病纏身」。