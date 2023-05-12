　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一起考公職！表弟落榜2年「跑去賣香腸」　做半年收入虐爆他

▲▼廟口夜市、愛四路夜市。（圖／ETtoday新聞雲資料照片）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友多年前和表弟一起準備公職考試，他第一年就考上高考，年薪約60多萬元，而表弟苦讀兩年仍落榜，於是跑去賣香腸，原本親友總嘲笑表弟，更拿兩人做比較；沒想到，表弟才賣半年就逆風翻盤，收入遠超過他。

網友在Dcard提到，之前跟表弟一起準備考公職，他用1年時間考上高考，入職第1年便領到60多萬；而表弟拚2年都沒考上，就毅然決然跑去賣香腸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，「親戚們嘲笑他不成材，過年時也常常拿我來跟他比較，結果聽說表弟才賣了半年，現在月入10萬，這是真的假的？賣香腸真的有可能月入破10萬？」

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

對此，就有網友點頭表示，「我客人在觀光地區賣香腸的，月入真的有10萬以上喔」、「只要好吃，攤主不小氣，成本控制好，位置不錯，租金不貴，地主仁慈不會見利漲租，應該是沒啥問題」、「我覺得地點好、味道和烤得技術不錯，應該可以」、「菜市場菜攤1天收入就可以破10，你覺得呢？」

不過，也有人直言，「等等～不要光羨慕這樣的月收入，一來這一定是掌握了好的食材和技術所以生意好，再來他要吸入多少的煙，這關係到身體健康，長久不是好事」、「可以啊，但就是累啊，躺著領5萬跟努力賺10萬沒退休金，還要吸致癌物你要哪個」、「每天忍受高溫在那邊烤，手整天在那邊轉，會職業病纏身」。

❤4大瓶洗衣精399、1包不到12元衛生紙、資生堂防曬乳、台東頂級鮮蛋！超殺優惠夯品...免會員、快速結帳

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／韓愛寶樂園「知名地標」起火！　濃煙狂竄畫面曝
21歲妹當街被壓地狂毆！　竟是和人夫上美容店
快訊／三讀通過！　賣黃牛票罰50倍、外掛搶票最重判3年
《嗨！營業中2》名單不見鬼鬼！　「有4新成員」線索曝光
快訊／林依晨被爆「協議離婚中」！　經紀人回應了
快訊／鐵板突從天而降！　樹林工廠員工被砸死
快訊／總統官邸旁警車失控撞人行道！　巨響驚動特勤
南科女工程師遭愛情詐騙「近千萬」！　一半借來的

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

搶大學生暑假返鄉潮！高鐵再加碼28班「5折優惠列車」　5／15開賣

農業部下周三讀成立！陳吉仲接任首屆部長？本人未正面回應

「怪人連纏」企鵝妹爆氣了…臉超僵！粉絲憂心：精神狀況好差

花光媽積蓄！爸老了要植牙「逼借貸100萬」　女兒崩潰：要去借嗎

一起考公職！表弟落榜2年「跑去賣香腸」　做半年收入虐爆他

空姐只能穿裙、懷孕調職減薪　工會提告討250萬薪損「籲性別平權」

收隊友晾的衣服！整齊排列「卻混入奶嘴」　人妻直呼：真的很細心

今天媽祖生日！松山慈祐宮捐贈「高頂救護車」　歷年已捐22輛

中捷撞吊臂1死10傷！高捷有司機員隨時煞停　月台按鈕立即停車

星宇航空航班成空中監獄！空服員超時14小時　工會：已申請勞檢

中捷還原「奪命1分鐘」　記者會前全體員工默哀

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

小球迷便當遭「界外球擊落」　球團直接1換3...主播：水啦

中捷公布影像

《金師傅3》看韓石圭收拾屁孩！　安孝燮、李聖經熱戀抱緊緊

中捷公布「車廂內部監視器」！撞擊瞬間粉塵狂炸　乘客嚇壞趴地(更)

神反應！女乘客見異狀不上車　機警外師中捷車廂內倒臥護頭

三總醫遭家屬飆三字經　揮拳重擊鼻梁眼鏡掉地

李光洙遭劉在錫拷問：幹嘛逼我　金宇彬拿手機「秒掛電話」XD

搶大學生暑假返鄉潮！高鐵再加碼28班「5折優惠列車」　5／15開賣

農業部下周三讀成立！陳吉仲接任首屆部長？本人未正面回應

「怪人連纏」企鵝妹爆氣了…臉超僵！粉絲憂心：精神狀況好差

花光媽積蓄！爸老了要植牙「逼借貸100萬」　女兒崩潰：要去借嗎

一起考公職！表弟落榜2年「跑去賣香腸」　做半年收入虐爆他

空姐只能穿裙、懷孕調職減薪　工會提告討250萬薪損「籲性別平權」

收隊友晾的衣服！整齊排列「卻混入奶嘴」　人妻直呼：真的很細心

今天媽祖生日！松山慈祐宮捐贈「高頂救護車」　歷年已捐22輛

中捷撞吊臂1死10傷！高捷有司機員隨時煞停　月台按鈕立即停車

星宇航空航班成空中監獄！空服員超時14小時　工會：已申請勞檢

噁心又感動！女把驗孕棒藏冰淇淋中　老公「含一口」崩潰：懷孕了

老師驚知「班上有公司老闆」！13歲學生認了：還有5、6名員工

老師意外發現「班上有公司老闆」！13歲學生認了：還有5、6位員工

侯友宜、郭台銘握手合體！　朱立倫：綠營可能想見縫插針

父女失散20年...一開視訊落淚「你過的好嗎？想見一見你」

快訊／南韓愛寶樂園「知名地標」起火！　濃煙狂竄畫面曝

秀琴爆和老公身體都出狀況！　陳致遠如廁「馬桶都是血」怕得大腸癌

警員開車巡邏「小電腦滑移」伸手救　撞人行道1警受傷...畫面曝光

潮州圓環未禮讓行人挨罰2600　這位老闆拒繳...存款險被扣

女警官疫期拒戴口罩！辨公室同事嚇壞竟嗆：檢舉阿...結局慘了

17歲男「被煞到」搭訕2女　遭拒竟勾脖想直接帶走

生活熱門新聞

病患指數全正常！護理師一句「怪怪的」　醫：重症了

今天媽祖生日！4生肖運勢超旺

第2波梅雨鋒面來襲倒數　南部水庫幫助大

冷氣舒眠鍵按了差在哪？專家曝超強功能

年輕妹子只穿「1單品」逛街　她驚呼「太裸露」

台灣上空劃過不明火球！專家：恐來自中國

快訊／台鐵死傷事故「通霄-苑裡」中斷　多班次延誤

全世界僅5架「空巴大白鯨」罕見降落桃機

「10斤薪水」被偷　他傻眼曝真相

預購《薩爾達》新作！他「選超商取貨」竟神展開

12生肖下半年職場運勢大揭密！

她不進中捷車廂！鄉民大讚：有危機意識

企鵝妹「哪裡遇最多怪人？」　全場點1地：很誇張

女子城隍廟前等企鵝妹　觀眾驚：高虹安！

更多熱門

相關新聞

+9妹想開房！他得知真相秒拒絕：我不是路邊猴仔

+9妹想開房！他得知真相秒拒絕：我不是路邊猴仔

現在不少人用交友軟體找對象。一名男網友最近在交友軟體認識一位18歲女生，一開始兩人相處都沒什麼問題，直到女孩回家前告訴他其實有個8+9男友，也曾經隨便找人約炮和玩3P、4P，他當下聽完三觀直接炸裂，之後女孩表示想搬來和他生活，他更是直接嚇傻並斷絕聯絡。

一人到海底撈慶生！隔壁情侶「1舉動」惹哭她

一人到海底撈慶生！隔壁情侶「1舉動」惹哭她

女大生一人吃藏壽司！結帳金額嚇壞她

女大生一人吃藏壽司！結帳金額嚇壞她

她送早餐給驚喜　開門目睹男友與親妹躺床亂倫

她送早餐給驚喜　開門目睹男友與親妹躺床亂倫

幫繳貸款「房子改共有」妻婚後反悔！連性生活也拒絕

幫繳貸款「房子改共有」妻婚後反悔！連性生活也拒絕

關鍵字：

賣香腸公職餐飲業香腸攤攤販Dcard

讀者迴響

熱門新聞

林依晨傳「協議離婚中」！　8年婚姻告急經紀人回應了

AV界傳奇！她入行15年拍2500部片不脫衣

病患指數全正常！護理師一句「怪怪的」　醫：重症了

女星玩德州撲克成「決賽桌唯一女生」！

董座「請全場鼓掌」遭抨擊　中捷澄清道歉

今天媽祖生日！4生肖運勢超旺

媳婦「嘴對嘴」安慰公公！綠夫怒告父親

第2波梅雨鋒面來襲倒數　南部水庫幫助大

特斯拉2車款遭拒保！國泰產險開第一槍　富邦擬跟進

中捷最新視角曝！　工人驚喊：挫賽！死定了

天后闆妹曝切割王思佳真相！

求子14年終於懷雙胞胎　女產下人魚寶寶

冷氣舒眠鍵按了差在哪？專家曝超強功能

超大咖天后素顏看周杰倫被cue合唱：早知道化妝

麻古「1飲品買1送1」連喝3天

更多

最夯影音

更多
中捷還原「奪命1分鐘」　記者會前全體員工默哀

中捷還原「奪命1分鐘」　記者會前全體員工默哀
謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

小球迷便當遭「界外球擊落」　球團直接1換3...主播：水啦

小球迷便當遭「界外球擊落」　球團直接1換3...主播：水啦

中捷公布影像

中捷公布影像

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面