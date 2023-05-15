「周休三日」提案通過！卻被一面倒酸爆　勞工破1關鍵：別想太多

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣2021年平均工時位居全球第4，眼看英國去年展開「周休三日」試驗計畫，就有民眾上公共政策網路參與平台發起提案，且在60天期限內，達5736人附議成案；沒想到，網上風向卻一面倒吐槽，還有人犀利直言，「這麼不想工作乾脆不要做了。」

眼看「周休三日」通過附議門檻，政府單位將於6月26日前做出回應，一名網友忍不住在「爆怨2公社」開酸，「現在的人你們乾脆躺在家裡當少奶奶跟少爺好了，這麼不想工作喔，乾脆不要做了，躺在家裡就好，上班也叫累，做這個做那個都叫累，你們還是人類嗎？這麼沒有志氣，這麼沒有挑戰能力，這麼沒有抗壓性，連生存的能力都沒有，真的可悲阿！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

不僅如此，大票網友也嘲諷道，「沒人要做老闆了，大家沒頭路，天天休到爽」、「周休三日，餐飲業做到死？」「全年皆休是不是更好」、「政府的回應是，去跟你們的老闆講啊」、「離職單拿出來，周休七日不是夢」、「不用上班，看你要休幾天都可以」。

另外，不少人直言，真正受益的只有公家單位，「要是通過，未來補班、加班就更多囉」、「周休三日可以啊，本來的8小時改10小時就有啦，剛好可以補足禮拜五的8小時」、「周休三日爽的是公家機關，調薪爽的也是公家機關，一般百姓吃X吧」、「公權力只對公職有法律效力，民營企業沒這麼好說話」、「多休1天代表分散到其他工作日，加班就變常態了，周休三天不如落實合理休息時間，過勞是當日工時太長，長期累積而成」、「周休三日只是造就更多的加班、責任制、假日上班而已」、「真的通過爽到的是誰？軍公教公職人員」、「最高興的是公務人員吧！勞工們別想太多」。

▲此提案有超過5700人附議通過。（圖／翻攝自公共政策網路參與平台）

說到這個提案，是名為「Lucas」的民眾3月7日於公共政策網路參與平台發起的，上面直指「BLUE MONDAY」是絕大多數上班族的夢魘，參考英國周休三日的試驗計畫，希望大家參加連署，讓台灣成為亞洲第一個周休三日的國家，以利減少員工離職率、增加陪兒女的時間，以及提升工作效率。

提議經過檢核後，4月26日已有多達5736人附議，通過60天內的附議門檻，主管政府機關將於2個月內具體回應，時限落在6月26日，將透過平台回應。