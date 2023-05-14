▲基隆Podcast宣傳求婚大作戰，民政處替單身男女牽紅線。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府推出的網路廣播節目「基隆Podcast」，本週第15集再次邀請民政處長張淵翔分享基隆單身聯誼和聯合婚禮等活動，藉由活動的推廣，增進互動的機會並提升結婚的機率。張淵翔表示，現在的年輕人普遍出現晚婚的現象，問題可能在於年輕人可能缺乏認識對象的機會，為此市政府每年都會舉辦兩場單身聯誼，今年分別在7月2日和7月15日兩個梯次，每場次為男、女各30人。

張淵翔說，活動將從慶安宮作為起點，在慶安宮向月老祈福，並且2梯次設計不同的活動，可以選擇遨遊電影及愛情的世界，也可以一同製作料理增進感情，歡迎各位朋友可以選擇自己喜歡的梯次參與活動，只要是25歲以上的單身男女，不用設籍在基隆，都可以報名。

張淵翔提到，民政處也透過公私協力的模式，盡可能地創造更多的配對機會，為了鼓勵有對象的人能進一步成為眷屬，民政處也在參肆行舉辦「浪漫一夏 求婚大作戰」求婚影片徵選比賽，只要將求婚影片傳送至You Tube。

最後由民眾投票最高者，可以獲得99,999元的獎金；另外，民政處也結合海洋老鷹嘉年華成立鵲橋工作坊，讓單身男女深入大壯觀社區，一同籌備海洋老鷹嘉年華，期望在合作的過程中增加對彼此的認識，以提升配對成功率。

發言人余治明表示，現代人的生活步調忙碌，往往缺乏時間或心力認識對象，市府特別舉辦單身聯誼活動，為平常沒有機會認識對象的男女，能夠牽起屬於自己的紅線；此外，市府為了迎接疫情後的結婚潮，今年的聯合婚禮也準備了許多有趣的活動，讓準備結婚的有情人能在滿滿的祝福下終成眷屬。

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