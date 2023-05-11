警員趕現場險撞立委助理　辦公室發文調監視器...分局澄清了

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局中山一派出所警員，8日下午1時許因為趕路前往處理車禍，險些撞上立委王婉諭的助理，王婉諭辦公室發文請中山分局提供監視器，此舉也引起基層在網路《靠北警察》表達不滿情緒。

據悉，中山警分局中山一派出所警員，8日下午臨危授命前往處理車禍，因事態緊急所以沒有鳴笛，險些撞上路過的立委助理，立委服務處發文要求派出所提供監視器，此文一出也引起基層不滿。

▲中山分局警員趕現場險撞立委助理，發文調監視器引基層不滿。（圖／翻攝《靠北警察》）

基層警員在臉書《靠北警察》貼文如下：

了不起的痢萎辦公室同仁，偉哉大痢萎，因為個人行為，說不定根本沒這個事實，還要調行車紀錄器跟監視器？

▲中山分局警員趕現場險撞立委助理，警方也提供監視器畫面。（圖／記者邱中岳翻攝）

更指出，這樣濫用職權，還是為了附和時事，沒啥建樹，只能把未禮讓行人這個罪名扣到最軟的警察頭上？真有違規，當場打110或攔那台車，不就解決了？

最後強調，根據道路交通安全規則93、99條有規定免責，大痢萎懂不懂？警察光應付你們這種民代就飽了！還談什麼治安！瞎了眼的歹完郎，這種人還配當選嗎？真悲哀...

北市警察局中山分局交通組組長王均也做出解釋，有關本文所張貼立法委員反應之交通議題一案，本分局於10日前往委員辦公室說明。

王均指出，當時係因員警連續接獲2起報案趕赴處理，委員辦公室表示理解員警執勤辛勞，並無苛責之意，惟希望提醒員警執勤時能兼顧行人安全，共同維護交通安全環境，謝謝大家的關心。