管過消失的碼頭穀倉！基隆西岸靈魂人物　隱藏秘境村莊充滿故事

▲管過消失的碼頭穀倉，更知道基隆的鉅變，洪順發一生為基隆西岸付出。（圖／蔚藍文化《看海記事》）

文章／西打藍

攝影／林靜怡、鄭詩怡

訪談、紀錄／林佳慧

摘自／蔚藍文化《看海記事：基隆港職人生活誌》

我在基隆住了一輩子，卻從未走入此次的採訪地點，也就是隱藏於基隆西岸碼頭山上的「高遠新村」。

對比位於市區、多數基隆人都知道的「罾仔寮」，高遠新村距離市中心較遠，但沿途街上瀰漫著桂花清香，還可遠眺中正公園的觀音神像與基隆港，是個相當適合體驗自然，卻罕為人知的地區。也許更少人知曉，這裡同時是過往許多港務局職員的居住地。

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今年七十四歲，現職高遠新村和平社區發展協會的理事長洪順發，是村里無人不知的大家長。不少人以為他是在地的基隆人，實際上，他來自遠方的屏東萬丹鄉。經歷激烈大學聯考，洪順發錄取海洋大學航管系夜間部。最終通過特考進入港務局工作，開啟和基隆一輩子的緊密牽絆。

▲當了社區理事長後，將公園裡的椅子改成貨櫃的樣子，作為特色景觀。

● 萬丹來的小伙子，是整個村裡的驕傲

初次見面，我就對洪順發的親切印象深刻。他領著我參觀社區，堅持要我採訪後留下來吃午飯，並邀請我到辦公室泡茶，在茶香圍繞中，自然地說起自己的故事。

「小時候住在鄉下，要在大太陽底下挑水肥，種田種了好一陣子，農村工作真的很辛苦！那時才知道自己為什麼要努力讀書，後來考上全村只有兩人錄取的屏東中學，我們村裡還放鞭炮慶祝呢！」洪順發體驗過物農的艱辛，很早就知道讀書的重要。洪順發考上大學後，也沒有停下腳步，一面半工半讀，一面積極準備港務局的考試。

「當時社會的觀念認為讀夜間部是次等生，但是我認為自己能力不輸其他人。我在民國六十四年順利考上港務局的穀倉單位，後來還任職管理員，當年夜間部的班上只有我一個人考上。後來民國八十九年又從海洋大學航管所碩士畢業。」從洪順發的分享中，處處能感受到他的堅毅與認真。

若不是在碼頭工作的人，幾乎沒有看過穀倉，更不知道穀倉裡的工作是什麼情況，於是洪順發為我從頭解說。

● 女孩子也來上工！穀倉裡的大小事

洪順發負責的穀倉裡，有個高達十一層樓的圓倉桶，用來存放玉米、麥子或雜糧等散裝穀物。當時多是從美國、澳洲載送小麥到台灣，一艘船一次可以載一萬兩千噸，通通運到這裡處理。

「穀物出倉時，有分裝麻布袋、裝卡車、裝火車，三種程序。穀物過磅後，會流到一個漏斗管，女工便拿著袋接，我們稱這些女工隊為絞包班。他們的工作是以量計價，搬了多少噸就算多少錢。」洪順發向我們分享穀倉裡的作業景象，也提到當年不只有男生，也有不少女工一起工作。

穀倉管理員怎麼渡過一日的工作時間？洪順發負責巡倉與管理業務，需要二十四小時日夜輪班。他提到：「通常晚上的主要工作是進倉，船班來的話，就要有人看著，看吸穀機運作是否順利？輸送帶、斗昇機有沒有問題？貨物有無送到正確穀倉？通常白天就會提完貨，偶爾遇到趕工才會做夜工。」管理員的工作穩紮穩打，以維持港邊進出口貿易的進行。

● 穀倉裡危險時刻伴隨！生死關頭走一遭

乍聽之下，管理員多半執行檢查、確認的項目，風險不大，但洪順發卻告訴我們，在穀倉裡工作，各式機具運轉不停，上噸重的貨物在周遭不斷運送著，只要稍不留神，其實很容易就會讓自己遇到危險。像是有一次在巡邏過程，他曾遇到命懸一線的事件。

「有一次巡邏麥子倉庫時，電梯不曉得為什麼下不來，於是我探頭進電梯間窗戶查看，結果電梯配重從下方往上而來，我閃躲時被上方掉下來的轎廂打到，鼻子被壓壞，鼻血直流，牙齒也斷掉好幾根，在海軍醫院躺了整整十五天。」即使是四五十年前發生的事，洪順發回想起來仍不寒而慄。

在穀倉擔任管理員一段時間後，洪順發被調派到第一貨櫃中心，隨著資歷加深，職務也隨著職位不斷更替，由管理員、股長、副主任，到民國八十四年升上材料配件庫的主任，在那足足服務了八年，這是唯一離開棧埠處的時間，然後重返第一貨櫃場當主任，接著轉任搬運課長。一直到五十九歲那年，他突然在工作中發生心肌梗塞，才在民國一○一年，藉著港務公司成立之時，申請退休。

▲高遠新村的社區營造地圖中，除了有生態分佈，還看得到港口樣貌。

洪順發退休後，想要回饋自己待了大半輩子的社區，於是擔任和平社區發展協會理事長，和身為里長的太太張和妹，一同經營高遠新村。

「高遠新村並沒有太多經費，從請怪手來整頓公園的經費，到花圃、遊樂器材的整理，都是我們自己支出。我和太太正積極爭取修建日式老屋、步道與燈塔。希望促進觀光的同時，能和更多人共享這座美麗社區，這是我們的心願。」洪順發與太太積極經營社區，希望更多人認識他們鍾愛的家鄉。

洪順發夫婦為了照顧鄰里，時常自掏腰包，和社區鄰里一同用餐。

在採訪結束前，我走進洪順發一手整理的公園，他每天早上起床，第一件事就是到這裡澆花，細心照護每一株植栽。他相信當社區環境越來越好，就會有更多人願意來觀光，也讓多年街坊擁有舒服的環境，以拉近鄰里關係與感情。

最讓我念念不忘的，是洪順發親手打造的樹屋。在採訪當天，已經能看見樹屋的骨架，我們一起聊著該如何佈置。期待下一次再拜訪高遠新村時，能看見已經完工的小樹屋，聽著洪順發和我分享妝點它的一點一滴。

★本文作者戴秀真，摘自蔚藍出版《看海記事：基隆港職人生活誌》。一本基隆港航運工作者的全紀錄，希望在波濤不斷更送的海運時代，刻畫此時海港工作者的生命故事與勞動過程，也為持續發展的基隆港，留下一點時代的印記。

《看海記事》透過30位基隆港工作者的生命故事，讓讀者看到基隆港的變遷，以及航港職人的付出。作者群包括：好風土文化有限公司、葉奕緯、鄭詩怡、林佳慧、田美子、施博文、戴秀真、廖芷瑩、林靜怡。