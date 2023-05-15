郭台銘搶同框地方派系　綠委遺憾：組織系統黑金化、派系化

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（資料照／記者林名揚翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘近來極力延攬傳統地方派系支持，15日是否將與被控有黑道背景的縣長鍾東錦同框，政壇密切關注。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬直言，郭台銘的組織系統黑金化、派系化，發言方式越來越像高雄市前市長韓國瑜，以挑動對立仇恨為主軸，非常可惜；民進黨立委劉世芳諷刺說，郭台銘不論同框者是否有黑金背景，相較以前比較「接地氣」。

郭台銘積極爭取國民黨總統提名，近來陸續拜訪雲林縣前縣長張榮味、彰化縣議長謝典林、南投縣議長何勝豐、屏東縣議長周典論、大甲鎮瀾宮董事長顏清標，今天更將前往苗栗，是否與鍾東錦會晤備受關注。

鄭運鵬接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，看起來，郭台銘走的是國民黨的「非主流系統」路線，儘管縣市長不願意支持，「黑金」系統的議長、民意代表仍很願意沾郭董的光，郭台銘的組織系統黑金化、派系化，發言方式「韓國瑜化」，以挑動對立仇恨為主軸，把4年前郭初選時時不屑、反對的惡質政治通通學起來，為了提名把自己搞到如此不堪，非常可惜。

劉世芳直指，對比郭台銘4年前倚重空戰，現在他的套路非常簡單，就是走「陸戰」組織來爭取國民黨徵召機會，近來他頻頻找國民黨立委、國民黨中常委吃飯，並與「名人們」見面同框，卻不論對方是否有黑金背景，只求能夠曝光就好，「不管黑貓白貓，能捉到老鼠就是好貓」。

劉世芳形容，現在的郭台銘與過去的郭台銘相比，現在比較「接地氣」，不管「紅橙黃綠藍靛紫」，只要可以讓他更「接地氣」的人就笑納，這也是郭近幾周民調攀升的理由之一，不過，看得出來國民黨主席朱立倫是吃了秤砣鐵了心，要徵召新北市長侯友宜，還是祝福郭台銘，可以在國民黨徵召過程中獲得青睞。

民進黨立委林靜儀說，過去年輕族群對於郭台銘有一些期待，認為郭從商多年應該擁有國際觀、視野廣闊，然而，最近幾周郭的言行卻讓民眾覺得「比爸爸還要過時」，先不論郭提出的國際關係、國家認同等主張，其造勢活動與地方派系等現有的組織結盟，這種型態對年輕人來說，沒有吸引力。

林靜儀強調，民眾都不喜歡政黨與黑金勢力結合，不過過去選舉經驗呈現一個現象，民眾對於「抉擇」好像不是那麼強力，導致地方上的黑金結構依然很難被打破，倘若民眾不希望黑金繼續擁有巨大的影響力，就必須在選票上做出抉擇。她也說，對比郭台銘積極地與既有勢力結盟，甚至不避諱與過去有黑金槍毒背景者同框，侯友宜反而「藏拙」，呼籲侯應出面說清楚，宣示將與派系切割清楚，而不是躲在後面坐等被提名。