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挺郭派擬中常會逼宮朱立倫？　挺侯派嗆：破壞團結是國民黨罪人

▲▼郭台銘宴請國民黨中常委,會後沈智慧、陳玉珍、鄭正鈐等人受訪 。（圖／記者李毓康攝）

▲郭台銘昨日宴請國民黨中常委，會後挺郭派沈智慧、陳玉珍、鄭正鈐等人受訪 。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

為了爭取2024國民黨總統提名，鴻海創辦人郭台銘昨午邀請中常委「豪宅便當會」，會後中常委沈智慧、立委陳玉珍等聲稱多數中常委都挺郭，並揚言若提名新北市長侯友宜，中常委將「有意見」，此言被認為存有逼宮黨主席朱立倫之意。對此，國民黨副秘書長、中常委，同時也是挺侯派立委的謝衣鳳今（15）日反嗆，「破壞團結的人，絕對是國民黨的罪人！」

郭台銘昨午邀請中常委「豪宅便當會」，沈智慧事後向媒體表示，「多數中常委比較傾向支持郭台銘」，並揚言「如果徵召侯友宜，很多中常委會有意見表達」。陳玉珍則呼應稱，經過統計，29個中常委之中，現有 16人挺郭，有過半數達到3分之2強。

對於沈智慧等人的發言，外界認為不排除她們會連署逼宮朱立倫。謝衣鳳對此表示，朱立倫已經多次表明，徵召一定會依據科學數據，並徵詢縣市首長、立委的意見，大公無私推出國民黨總統候選人，呼籲大家這次一定要團結、一定要合作，才能贏得2024總統大選，國民黨沒有分裂本錢。

謝衣鳳說，如果有特定中常委進行連署，想要在中常會反對黨中央所徵召的總統候選人，「我相信破壞團結的人，絕對是國民黨的罪人，絕對是這次共同合作贏得勝選的罪人！」

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