快訊／賴清德今晚2030首開「吃播」　合體潘孟安

▲賴清德（左）今晚將合體潘孟安（右）開直播。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席暨總統候選人賴清德15日中午12點於臉書上宣布晚間8點30分將合體競選總幹事、屏東縣前縣長潘孟安，一起在臉書上直播與民眾暢聊競選內容。賴清德競選團隊發言人郭雅慧表示，自己今晚也將參與這次直播，向賴清德、潘孟安提問許多有趣內容。

郭雅慧表示，這是賴清德宣布參選以來，首度開直播和「賴好友」們互動，未來也將持續增加不同主題的直播內容。郭雅慧也說，這次的直播主要會走輕鬆路線，由於是晚餐後宵夜時間，現場將會準備賴清德、潘孟安喜愛的宵夜美食與甜點，不只談選舉，也會和大家聊聊兩人相識過往與革命情感。

郭雅慧表示，直播將於今晚8點半在「賴清德」、「潘孟安」、「郭雅慧」三個臉書粉絲專頁同步發布，敬請大家準時收看。

此外，郭雅慧昨天透過臉書分享社群經營心得表示，未來賴清德的社群平台規畫內容將會有不同系列與各個面向，第一階段是希望讓更多人認識他，除了副總統身分的公務行程外，成長經歷以及從政歷練，都是候選人應該被民眾了解與檢驗的內容。

郭雅慧補充，未來表現形式會更多元，互動對象會更跨界，包括候選人的行程花絮、政策牛肉與直播互動都會嘗試，也會有機會和不同領域的KOL與專業人士的互動，希望藉由不同社群客製化內容，抓住年輕世代眼球，並回應訴求。

郭雅慧表示，歷年大選民進黨都以未來願景與世代溝通，年輕人其實很在意國家未來走向，而且比你我想像更在乎，不是拍吃吃喝喝影片，就代表年輕世代會埋單，現在是社群分眾的年代，不同內容、影片屬性，也是在針對不同世代的需求，因此，除了講內心話的感人故事，也將有O2O的網友互動，已迎合不同族群、不同年齡層的口味，投其所好，增加黏著。