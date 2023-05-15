朱立倫今擬會見郭台銘、侯友宜　國民黨疑下「封口令」避衝突

▲新北市長侯友宜、郭台銘日前前往板橋慈惠宮參拜。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨預計17日徵召提名總統參選人選，目前仍由聲勢最高的新北市長侯友宜和鴻海創辦人郭台銘呈現競爭態勢，據了解，這兩天黨中央將進行最後階段的彙整意見及內參民調。另外，傳出今（15）日晚上郭台銘將與朱立倫會面，甚至傳出新北市長侯友宜也將到場，不過詳細內容黨內均三緘其口，不願多作回應，顯見在徵召前夕，相關當事人都高度謹慎，避免引發不必要衝突。

朱立倫近期多次重申，徵召提名除了科學依據的民調之外，也會徵詢重要縣市首長、黨籍立委的意見，彙集各界看法後整合團結。黨內人士則透露，內參民調一直都有滾動式進行，也有針對重大議題觀測聲量，其他徵召參考的客觀科學數據中，當然也包含其他重要機構民調。

另，為了爭取2024國民黨總統提名，鴻海創辦人郭台銘昨午邀請中常委「豪宅便當會」，會後中常委沈智慧、立委陳玉珍等聲稱多數中常委都挺郭，並揚言若提名新北市長侯友宜，中常委將「有意見」，此言被認為存有逼宮黨主席朱立倫之意。對此，國民黨副秘書長、中常委，同時也是挺侯派立委的謝衣鳳今日反嗆，「破壞團結的人，絕對是國民黨的罪人！」

▲朱立倫昨出席2023年佛誕節浴佛大典暨全球慈濟日。（圖／記者周宸亘攝）

「朱郭會」晚間將登場，但黨內挺侯、挺郭派卻是暗潮洶湧。不少國民黨籍立委今受訪時都低調再三，面對徵召問題不願多談，黨團總召曾銘宗就表示「徵召前不方便多說什麼」，另外多名黨籍人士對於「朱郭會」也是諱莫如深，詢後僅說「不清楚」、「不方便透露」；而朱立倫昨日出席浴佛大典，與侯友宜、郭台銘同場，原訂要接受媒體聯訪，卻罕見地臨時取消，媒體追問能否談談黨務，只見朱雙手合十喃喃說道「阿彌陀佛」，口風相當緊；顯見在徵召前夕，相關當事人都高度謹慎，避免引發不必要衝突。