徵召前夕郭、侯拉鋸戰！朱稱提最強隊伍　賴士葆：到底是什麼？

▲國民黨立委賴士葆受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨最快本周三徵召總統參選人，鴻海創辦人郭台銘動作頻頻，與新北市長侯友宜民調呈現拉鋸戰，但國民黨主席朱立倫所謂的「科學民調、徵詢黨內意見」，看似合理，卻沒有白紙黑字的辦法與規則，基層擔憂恐難以整合甚至導致分裂。國民黨立委賴士葆今（15）日受訪表示，朱立倫所說的提名強戰隊到底是什麼？「真的所有的立委都不知道」。

國民黨本周三中常會將敲定2024總統參選人，朱立倫12日仍重申，會將縣市長、黨內立委意見納入考量。據悉，國民黨中央昨上午開始致電各立委、縣市首長徵詢支持意向，初步整理，挺鴻海創辦人郭台銘的僅4人，表態力挺新北市長侯友宜約20人；有立委透露，被詢問如何整合郭台銘與民眾黨主席柯文哲，17日徵召對象已呼之欲出。

不過，如今卻傳出郭台銘近期積極爭取黨內支持，提名可能面臨拉鋸，如果侯友宜仍低調應對，態勢若不明朗，會需更多整合與徵詢的時間，後天的中常會未必能決斷。

對此，國民黨立委上午受訪時也是一問三不知，賴士葆就直言，到底會提誰不知道，當然都是尊重黨部，希望侯友宜和郭台銘繼續君子之爭，雖然只能提名一人，但不要忘了朱立倫不斷強調要提名一組最強的戰鬥隊伍，「所以到底是什麼？到底怎麼安排？我們都不知道，說真的所有的立委都不知道。」