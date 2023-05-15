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郭台銘拋「和平宣言」　學者：邏輯不通的自我想像

▲▼2023年佛誕節浴佛大典暨全球慈濟日，郭台銘。（圖／記者周宸亘攝）

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海創辦人郭台銘13日赴金門發表和平宣言，批評民進黨政府的挑釁造成兩岸關係緊張，強調若當上總統，將與對岸展開談判。對此，台灣師範大學東亞學系教授范世平表示，這是是個邏輯不通的自我想像。

范世平說，郭台銘想要以金門為地點，組成跨黨派、族群、時代的談判團隊，開啟兩岸的和平前景大門。雖不知道他要與對岸談什麼，但這個模式頗像中國國家主席習近平在2019年1月2日於「告台灣同胞書」40週年紀念大會上提出的「習五條」內容。

范世平指出，當時習近平強調在堅持「九二共識」、反對台獨的政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表人士，就兩岸關係和民族未來開展民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。他當時還強調，率先實現金門、馬祖同福建通水、通電、通氣、通橋；還提出「兩制台灣方案」。

范世平指出，郭台銘要兩岸要進行的是「事務性談判」，但為何說「要談多久就談多久」？有什麼事要談那麼久？難道根本就是「政治談判」？他說中華民國與中華人民共和國的直接談判，不需任何外國個人、團體、組織勢力介入、居中穿梭談話。這根本就是「兩國論」，「兩個中國」，北京接受嗎？

另外，郭台銘提到，民進黨否定過去兩岸可和平、談判共識，不斷破壞兩岸可友善互動管道、偏離「一中各表的九二共識」，才造成今天危機。范世平批評，這完全是顛倒是非，總統蔡英文上台後想與對岸和平、談判與友善互動，是中國不願意。至於他所說的「一中各表的九二共識」，根本不存在，中國完全否定「一中各表」，習近平在2019年1月把「九二共識」等同於「一國兩制」。

范世平也指出，台灣人不會相信，因為民進黨挑釁共軍才來，郭台銘說「九二共識」的「一中」是「中華民國憲法」的「一中」，與「中華人民共和國憲法」、國際上各種公報、美國「台灣關係法」的「一中」，說法不同就是各表，這就是共識，也是國際共識。事實上「中華人民共和國憲法」與國際上各種公報的「一中」，係指「台灣是中華人民共和國的一個省」，是要消滅中華民國，這與「中華民國憲法」完全悖離；而美國的「一中政策」包括「一法（台灣關係法）、三公報、六保證」，與北京的「一中原則」也完全不同。

范世平指出，郭台銘說，民進黨對「一中各表」偷樑換柱，換成「兩個中國」、「一中一台」、「一邊一國」；民進黨不斷偏離「一中各表的九二共識」；還說他選的是中華民國總統，代表的是中華民國，這就沒有台灣獨立的問題，而沒有台獨因素，共機就不該再擾台，兩岸就可坐下來談。誠如前述，是誰偏離「一中各表」與偷樑換柱？根本是中國，因為拒絕接受。而郭台銘強調兩岸是中華民國與中華人民共和國的關係，不就是「兩個中國」與「一邊一國」？所以郭台銘的邏輯相當錯亂。

郭台銘金門和平宣言全文：

台灣有2,300萬人，誰最了解戰爭的可怕？誰最渴望和平？

不是台銘，不是任何過去三十年在台灣的中華民國總統，而是金門人。

從1949年開始，八二三砲戰、單打雙不打⋯⋯

金門人用你們的犧牲、英勇、痛苦、失去一條腿、甚至失去至親，你們捍衛了中華民國，你們站在第一線承受。


你們是全台灣人民過去得以安居樂業、國泰民安、經濟增長、科技發展⋯⋯的恩人。台灣本島的人不能也不可以遺忘了你們，因為你們，中華民國、台灣才有今天的和平。

我在此向所有過去七十年，你們偉大的付出奉獻和甘苦，表達深深的歉意和致意。

沒有金門，沒有台灣，沒有中華民國。

沒有馬祖，沒有台灣，沒有中華民國。

台銘此次参加代表國民黨初選徵召競選活動，提出的競選理念主軸是「和平」、「繁榮」、「清廉」，而「和平」最重要，因為經濟繁榮、政府清廉能為人民帶來幸福，都必須建立在兩岸穩固的「和平」基礎上。

執政的民進黨，從總統到主席到立委到主要幹部，天天強調地反覆質問：「現在誰對台灣最有敵意？」、「誰天天派軍機、軍艦繞台，進行軍事演習？」、「誰讓台灣變成世界上最危險最兵凶戰危之地？」、「誰讓世界上所有到台灣來投資與進行經濟活動的國際經貿、科技等都受到影響？」。

我郭台銘願意直接、明白的回答，現在對我們中華民國台、澎、金、馬地區，實施壓迫性的軍機、軍艦繞台，採取最有敵意軍事作為，將台灣逼到戰爭危機邊上的，就是原本應該「兩岸一家親」，應該「同為中國人」的中華人民共和國政府。

不過除了這個表面看起來如此明顯的答案底下，更應該同時問的是：
1. 「為什麼大陸這段時間對我們有那麼深的敵意？」
2. 「為什麼甚至連蔡英文總統主政的第一個四年，都沒有這種不斷軍演、軍機軍艦不斷繞台施加壓力的作法？」

也就是要反思追問：「這些做法究竟是針對誰來的？又是誰造成的？」

那麼我郭台銘也願意直接、明白地回答：這不是針對台灣人民而來的，而是針對目前執政的民進黨種種挑釁言行而來的。

民進黨持續否定過去兩岸可以和平、可以談判的共識，不斷破壞兩岸可以友善互動的管道，不斷偏離「一中各表」的「九二共識」，造成了今天的危機。

「九二共識」包括「一中」和「各表」，兩部分同等重要。「一中」指的是中華民國憲法的「一中」，也是中華人民共和國憲法的「一中」，也是國際各種公報上所確認的「一中」，甚至也是美國「台灣關係法」都必須承認的「一中」。

那麼多文件上都規範「一中」，而大家對「一中」會有不同說法，這就是「一中各表」，這就是「共識」，不只是兩岸間的共識，也是歷史所塑造出來，到現在沒有改變的國際共識。

在兩岸間，「九二共識」具備有高度的未來性，表示雙方同意對於「一中」的定義與長遠中國前途有所分歧；在這個前提下而展開具體的現實作法，那就是雙方互相同意：「只進行事務性商談，在事務性協商中可以不涉及一個中國的政治意涵」。

這很清楚，我們已經有了第一步的談判基礎，可以持續談判，實際上從一九九二年以來，也維持談判了二十幾年。但是為什麼不談了？反而要倒退到兵戎相見？

很遺憾的，那就是因為民進黨執政當局的「一中各表」進行了偷樑換柱，故意代換成「兩個中國」、「一中一台」、「一邊一國」等說法，並在創造流傳這些說法過程中，進行仇恨動員，製造族群對立，撕裂台灣。

這是內外兩面的政治操弄，逐步將共識改為分歧，再將分歧催化為對立。
今天民進黨感受到台灣人民對戰爭的高度焦慮，為了拉攏中間選民選票而改口說「和平保台」、說「抗共產黨不抗中國人」，但實質上持續操弄議題挑釁中國，徹底阻斷台灣人民和中國大陸人民的互動交流，請問要如何讓中國大陸人民，甚至國際社會相信，這只是要對抗共產黨，沒有要仇視、敵對中國人呢？

我主張要在「一中各表」的原則基礎上，站穩中華民國的立場，和大陸重新展開談判。我選的是中華民國總統，我代表的是中華民國，這裡就沒有台灣獨立的問題。沒有了台獨因素，共機就不該再擾台；共機不再擾台，兩岸就可以坐下來談，對於「各表」部分要談多久都可以。

雙方原本就同意進行最廣泛的事務性協商，如果我當選總統，就會根據「憲法一中」，開啟大談判，而且什麼別的地方都不去，我會極力主張就以金門為兩岸新的常設談判地點，以金門為新起點。

我會組成跨黨派、跨族群、跨世代的談判團隊，重新開啟兩岸和平前景的談判大門。談判以堅守台灣民主、自由、法治，尊重2,300萬人既有生活方式為前提，不拘任何形式，抱持最大耐心，可以從一點一滴開始談，認認真真的重新探索雙方認同的程序與原則。

我們要讓全世界看到：台灣有能力在科技和經濟上做到世界一流水準，在和平談判上，我們也一定能夠達到最高等級，有理有節，有為有守。

在金門，中華民國與中華人民共和國誠意地直接談判，不需要任何其他外國勢力介入。需要談多久就談多久，在還沒談成之前，互相尊重，恢復雙方正常民間交流。
耐心、長期的談判中，當然還是要維護台灣國防安全，還是要有戰備完善護台的軍事部署，需要有尖端先進武器的研發、引進，但重點是加強國防絕不意味著戰爭。我們的子弟當兵是為了守衛和平與民主自由的崇高價值，不是充當政客錯誤政策的砲灰。

如果當選總統，我會立即在金門設立《八二三砲戰永久紀念歷史園區》，警鐘長鳴，戒慎戰爭。然後積極設立兩岸談判的常設處所，邀請對岸代表前來見面討論，我們不需要到任何其他地方去，也不需要任何外國個人、團體、組織居中穿梭傳話。

我的使命是維護兩岸正常的和平交流，在和平基礎上創造台灣的繁榮幸福。

今天我來到金門，遙想當年，台銘從軍，駐守金門，枕戈待旦。正逢砲戰之際，身臨「單打雙不打」的威懾之下。幾十年過去了，台銘經常被夢中隆隆的砲聲驚醒。
做為一個過來人，一個當事人，台銘今日在此感慨萬千。

面對金門的父老鄉親，面對台灣2300萬國民，面對中國大陸的14億同胞。我堅定地喊出：我們要和平，不要戰爭，我們要發展，不要衝突。要恢復過去的文化、經濟、青年人等的交流，台灣要跳出兩黨鬥爭，台灣要走出歷史的陰霾。要有尊嚴的爭取和平，維護自由民主的體制，要做全世界的經濟和平島的中華民國。

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