男背3案躲通緝　打零工遭識破辯「認錯人」...警調電腦：就是你

▲身背3案遭通緝的邱男打零工搬貨時被機警員警認出。（圖／吉安警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

1名家住花蓮玉里的邱姓男子因毒品、妨害秩序、傷害致死等案件，去年4月起被發布為通緝犯，從此四處躲藏，結果在5月10日吉安警分局仁里派出所員警於下班返家途中，在一處工地發現邱男的身影，立即通知線上警力前往將他逮捕，依法遞解歸案。

▲面對員警的盤問，邱男仍然心存僥倖，當員警方以隨身電腦查出他的年籍資料，才坦承一切。

警方表示，25歲的邱姓男子家住壽豐鄉，曾因毒品、妨害秩序、傷害致死等案被員警查獲移送偵辦，由於逃亡藏匿，分別被花蓮地方檢察署、花蓮地方法院等司法機關發布通緝，從此男子不敢回家，一年多來只能在花蓮各地租屋躲藏，靠著打零工維生。

5月10日下午4時許，仁里派出所員警在下班途中，經過分局附近一處工地，在1部小貨車上發現了邱男，當時他正在搬運貨物，為了避免打草驚蛇，員警立即聯繫線上警力前來支援，以優勢警力將小貨車團團圍住，邱男當時自知已無路可逃，只好下車受檢。

面對員警的盤問，狡猾的邱男仍然心存僥倖，一下說警察認錯人，一下又說忘了自己的身分證號碼及生日，不過這些雕蟲小技豈能瞞天過海，當警方以隨身電腦查出他的年籍資料，這才坦承一切，經查邱男所涉傷害致死部分，法院最終判決有期徒刑3年7個月定讞，依法入監執行。

