「管理員+店長+房東」3男聯手幫妙齡女毒蟲換屋躲警　下場慘曝

▲3名男子先後幫助遭通緝的女毒蟲逃亡躲避警方，被依藏匿人犯法辦。（示意圖／WUNDERSTOCK）

記者劉昌松／台北報導

馮姓女子因施用毒品遭到通緝，警方登門找人時，高姓社區管理員謊稱馮女不住在這裡，馮女得知消息後，轉向陳姓老闆求救，幫忙向周男租了間房子，警方再循線找到陳男與周男，2人卻裝死稱不知道馮女下落。馮女後來被逮捕後，警方從她的手機對話紀錄發現，原來3個男人都在包庇馮女，除了高男認罪獲檢察官職權不起訴外，台北地檢署10日依藏匿人犯罪起訴陳男和周男。

據了解，馮姓女子年約40歲，因為待人和善，平常會買些小禮物送給高姓社區管理員，所以當警方找上門時，周男為了還人情，瞎扯馮女早就不住在該社區，警方只好另謀他路，查出馮女近期在某間便利商店打工。

但馮女疑似把自己的狀況告訴交情好的陳姓店長，請陳男幫忙找到周姓男子出租房子給她安頓，因此警方到便利商店時，陳男也否認知道馮女下落，再去找租屋處找人時，周姓房東也稱不知道馮女在哪裡。

最後警方終於找到馮女，從馮女手機發現，她曾謝謝周姓房東「不介意我的身分」，周姓房東也曾通知馮女「警察來了」，因此除了將馮女依《毒品防制條例》移送法辦外，3個曾幫馮女躲藏的男子也被依藏匿人犯函送。

北檢接案後，依法將馮女送觀察勒戒，至於藏匿人犯部分，馮女出庭應訊時，不斷幫3男解釋，說他們都不知道她遭通緝，但檢察官仍根據相關通訊對話紀錄，認定3人涉案，其中高姓管理員承認犯罪，獲檢察官依職權處分不起訴，周男與陳男則被提起公訴。