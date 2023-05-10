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社會 社會焦點 保障人權

彰警掃黑掃毒10天逮101人　惡煞撂7人痛毆情敵丟包南投山區

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警察局執行警政署「全國同步掃黑專案行動」，10天檢肅成果豐碩，縣警局指出，逮捕 49名治平專案對象到案，另查獲52名毒品人口，起出非法槍械2支、子彈34顆，臨檢及搜索處所共156處，其中幫派圍事及經常活動處所共63處，動員警力380人次，查扣40萬餘元、各類毒品共721.99公克等贓物，成果豐碩。

▲彰化掃黑掃毒逮捕101人到案。（圖／彰化縣警局提供）

▲彰化逮捕通緝犯到案。（圖／彰化縣警局提供）

▲彰化掃黑掃毒逮捕101人到案。（圖／彰化縣警局提供）

▲彰化掃黑掃毒查扣槍枝彈藥及毒品等證物。（圖／彰化縣警局提供）

檢肅治平專案目標部分，鹿港分局於112年5月4日檢肅何男等4人所組暴力討債集團，何嫌涉嫌經營地下錢莊，於111年8月至112年3月間，指揮其下成員對未還息之被害人，以撒冥紙、丟雞蛋、破壞汽車輪胎及言語恐嚇等不法暴力手段，反覆向被害人催討債務，使被害人生活於恐懼中，經該分局掃黑專責小隊跟監及蒐證，於5月4日拘提查緝何嫌等4人到案，查扣40萬元、空白本票、被害人借據、本票影本、手機及涉案帳戶存摺等相關證物，全案依恐嚇及重利等罪嫌移請臺灣彰化地方檢察署偵辦。

1名曾姓犯嫌持有槍枝，且因案遭新北地方檢察署發布通緝，日前鎖定曾嫌行蹤，在彰化市環河南路一帶逮捕曾嫌到案，並查獲改造手槍2枝、子彈34顆、槍枝零組件1批、第二級毒品安非他命17.75公克、愷他命1.25公克、不明粉末480.08公克(疑毒品咖啡包原料)等證物。

▲彰化掃黑掃毒逮捕101人到案。（圖／彰化縣警局提供）

▲彰化掃黑掃毒逮捕犯嫌到案。（圖／彰化縣警局提供）

另外一名有毒品前科的陳姓犯嫌認為女友與被害人過從甚密，撂7人誘騙被害人到場，先爆打恐嚇，再強押到南投山區丟包，刑大偵三隊，日前將陳男等8人查獲到案，陳男手段兇殘遭檢方聲羈獲准；除上述案件，刑警大隊偵四隊、彰化、員林、北斗及田中分局均有檢肅治平目標及成員到案。

局長張國雄表示，本次執行全國同步掃黑專案，針對轄內幫派、滋事分子及不法槍械強力掃蕩，防止幫派成員以暴力或其他不法手段擾亂社會秩序；未來將持續落實系統性掃黑策略，由掃黑專責(小)隊蒐報幫派成員不法事證，依法偵辦，有效淨化本轄治安環境。

▲彰化掃黑掃毒逮捕101人到案。（圖／彰化縣警局提供）

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