黃國昌1圖揭imB主嫌「驚人履歷」　身負數罪被通緝7年仍逍遙法外

▲前時代力量立委黃國昌。（圖／記者劉昌松攝）

記者江采蓁／綜合報導

近日借貸平台imB爆出詐騙，金額高達25億元，全台有超過5千人受害，前時代力量立委黃國昌8日就在臉書揭露曾姓主嫌的「驚人履歷」，指出曾姓主嫌身負數罪，早在七年前被判刑定讞。他不禁重批法務部，竟讓前科累累、早經媒體揭露具黑幫背景的曾姓主嫌可以如此大搖大擺地視通緝於無物長達7年，這是要被害人們情何以堪？這已經不是螺絲掉滿地，而是根本爛到骨子裡！

黃國昌表示，imB平台爆出詐騙，媒體報導主嫌「曾國緯」其實是個通緝犯，不過，神奇的是，目前媒體報導只有點到為止，沒有揭露全貌。他則揭露，事實上，這位曾姓主嫌就是十幾年前即遭檢警列為治平對象的「四海幫海天堂」桃園分堂堂主，當時不僅在桃園經營四海幫旗下的特種行業，更在桃園對許多公司進行暴力討債、非法侵佔，殘害桃園工業區業者的「保羅集團」。

黃國昌指出，這位曾姓主嫌的「履歷驚人」，從司法院判決查詢系統的公開資訊，可以發現其槍砲、暴力討債、偽造文書、侵佔、強制、重利，樣樣都來，但他提到，最令人不可思議的是，其在2004年所犯的槍砲案件，拖了12年好不容易在2016年3月由最高法院駁回其上訴而判刑確定，但竟然沒有入監執行。他再指出，過去這7年，這位早已判刑確定的暴力槍砲犯，儘管後續又面臨數個刑案的訴追而遭法院通緝，但卻可以在外逍遙快活，出席各種公開活動，結交政商權貴交錯觥籌，出入市長辦公室，簡直離譜至極！

「請問法務部，這是哪門子的通緝？」，黃國昌批評，一個前科累累、早經媒體揭露具黑幫背景的曾國緯（aka曾耀鋒，曾韋綸、曾瑞琪），可以如此大搖大擺地視通緝於無物長達7年，這是要被害人們情何以堪？這已經不是螺絲掉滿地，而是根本爛到骨子裡！ 法務部難道不需要出面給社會一個交代？給數以千計的被害人們一個交代？判刑確定還敢如此囂張地大搖大擺，這種通天本領到底背後有沒有人在撐腰？

▲imB詐騙案曾姓主嫌犯罪經歷。（圖／翻攝自黃國昌臉書）