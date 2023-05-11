展雲董座吸金182億落跑通緝　2律師出意見書「掛保證」遭起訴

▲展雲董事長鍾克信因吸金案遭通緝，幫忙出具法律意見書的2名律師被當共同正犯起訴。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

展雲事業公司董事長鍾克信，涉嫌以投資墓地、靈骨塔可獲「廣告費」年利5.89%到10.8%，且保證還本為由，從2012年到2021年吸金逾182億元，鍾克信因遭追債被迫自首後落跑遭通緝，檢察官查出，展雲能順利騙到近萬名投資人掏錢，是因為吳姓和陳姓律師出具意見書，保證投資交易沒有法律問題，台北地檢署11日依違反《銀行法》追加起訴2名律師和展雲公司及3名業務。

鍾克信是國民黨財委會前主委鍾時益之子，展雲過去曾是國民黨中央投資公司轉投資的子公司，2020年間，檢調偵辦立委集體收賄案時，懷疑鍾克信透過白手套行賄立委趙正宇，不過周克信此時資金週轉不靈，向調查局自首以投資墓地、靈骨塔等標的對外吸金，且已無力支付投資利息。

台北地檢署2月間已經先將鍾的特助金開文、展雲財務長朱淦忠等7人起訴，7人涉嫌以展雲、展愛公司對外用「積福百分百專案」、「積福2.0專案」等名義，吸引投資人以11萬8000元到16萬4800元不等購買「櫻花緣」及「長愛園區」墓地，或者蓬萊陵園的「祥雲觀」；另外又以「智冠專案」銷售「向雲禪境」墓地，對外吸金。

▲展雲受害人曾在立委協助下開記者會控訴受騙。（資料照／記者屠惠剛攝）

至於鍾克信在到案後，人間蒸發，已遭檢察官發布通緝，檢調持續追查發現，當初展雲曾在2012年將這些投資方案交給吳姓、陳姓律師研究法律疑義，結果出具的意見書直接認為不會違反《銀行法》，相關業務藉此取信投資人掏錢。

而且部分投資土地是先登記在律師名下，等民眾投資後，律師在以信託函的方式交給投資人當作保證，投資人可選擇4年後了解獲利，歸還土地信託，或者拿著信託含買下土地，這期間，投資人須繳付簽約費3萬元，管理費每月1萬元。

雖然吳姓律師到案表示事隔久遠，不記得有這件實情，吳姓律師則否認曾擔保合法，但因相關意見書記載明確，檢察官認定2名律師是共同正犯，將2人及展雲公司、展雲3名業務依違反《銀行法》追加提起公訴。