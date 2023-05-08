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獨／名模男友涉超跑吸金6千萬！斷腿小弟自爆內幕...落網遭收押

▲▼ 李冠濰 。（合成圖／翻攝自當事人臉書）

▲名模錢帥君富商男友郭哲敏及其小弟李冠濰涉6億元超跑吸金案，李被依偽造文書罪起訴，李經多次傳喚拒出庭遭通緝，上月底在酒店遭逮。（合成圖／翻攝自當事人臉書）

記者黃宥寧／台北報導

新北地檢署偵辦名模錢帥君富商男友郭哲敏涉非地下匯兌案，扯出檢警一連串醜聞，然而郭哲敏手下李姓小弟「涉超跑吸金6億」被依偽造文書起訴，經通知卻屢次未出庭，上月底，警方對轄區酒店擴檢，意外發現李男正在包廂內喝酒，更驚訝說「我怎麼會被通緝」，警方仍依法送辦，經開庭認他有逃亡事實送看守所羈押。

去年士林地檢署偵辦內湖某超跑租賃公司，爆「一車多賣」投資詐騙吸金達6億元，檢方偵辦後，僅有掛名負責人李冠濰被依偽造文書罪起訴，其餘被告以公司糾紛為由不起訴，全案經被害人聲請再議，重啟調查中。

「88會館」事情爆發後，李男錄下自白委屈稱，吸金詐騙都是郭哲敏利用超跑公司在洗錢，將車主及投資人的錢佔為己有，更把責任都推給他，因此決定要將所有隱藏內幕公諸於世。

然而，李因吸金詐騙被依偽造文書罪起訴，由士林地院審理，李經傳喚屢次未現身出庭遭通緝。

上月底，北市警方擴大臨檢，發現李於包廂開心喝酒，經查驗身份，當場告知他是通緝犯身份，李還緊張地說「怎麼可能，我都有請律師幫我請假啊」警方仍依法將他解送歸案

值班法官開庭，認李未能如期出庭，有逃亡等事實，裁定羈押，移往土城看守所收押。

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