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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德拋內政主張：建區域聯合治理平台　打造「健康台灣」

▲▼民進黨總統參選人賴清德14日出席基隆市信賴台灣之友會成立大會。（圖／民進黨提供）

▲賴清德出席基隆市信賴台灣之友會成立大會。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

基隆信賴台灣之友會14日舉行後援會成立大會，民進黨總統參選人賴清德與會致詞表示，未來將設立專案辦公室，深化中央地方政府的合作，建立區域聯合治理平台，此外，面對國人不健康年數高達8.4年，可能臥病在床、需要輪椅代步，他將打造「健康台灣」，讓國家的主人更健康長壽。

賴清德提及，他在擔任行政院長時核准通過由時任基隆市長林右昌所提出「市港再生標竿計劃」，讓大基隆的持續繁榮發展，此外，對於市政一定要有中央的幫助，未來將率領團隊，設立專案辦公室，深化中央地方政府的合作，建立區域聯合治理平台，透過建立法制，有效解決地方的各項問題；當地方能發展，國家就能進步，並改善投資環境，包括水、電、人才等，持續檢討改進，以因應社會的需求。

賴清德也表示，將推動加入區域經濟，包括加入CPTPP，與理念想同的國家簽訂雙邊貿易協定、投資保障協定等，讓企業立足台灣，佈局全球，行銷世界。總統蔡英文任內積極引進國際級公司投資台灣設立研發中心，包括Google、微軟等在台灣設立人工智慧研發中心，將人工智慧打造成一個產業，再協助中小企業，讓中小企業人工智慧化，提升競爭力，以因應數位轉型及氣候變遷、淨零轉型等問題，讓經濟更永續、更智慧、更有韌性。

賴清德表示，自己來自醫界，未來希望能與醫界合作，讓台灣更健康。台灣民眾的平均餘命已超過為80歲以上，但不健康年數，也高達8.4年，亦即國人平均有10%可能是不健康，可能臥病在床，可能需要輪椅代步，也可能生活需要照顧，未來共同打造「健康台灣」，讓國家的主人更健康，更長壽，健康台灣就是要讓國人健康，國家更強，讓世界擁抱台灣。

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