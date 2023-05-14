阿銘「豪宅便當會」！郭台銘午宴藍常委大啖排骨飯　出席人數曝

▲郭台銘宴請國民黨中常委，會後沈智慧、陳玉珍、鄭正鈐等人受訪 。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨2024總統人選將在5月17日定案，鴻海創辦人郭台銘胞弟郭台強今（14）日中午邀請10多位中常委「便當會」，並走親民路線大啖「君悅排骨」。立委陳玉珍會後受訪表示，經統計，有過半數達到3分之2強的中常委支持徵召郭台銘，「挺郭的人絕對不在少數」。

郭台強今天中午在信義區知名豪宅「國美建設國家美術館」舉辦「挺郭便當會」，立委陳玉珍、中常委沈智慧、鄭正鈐、鄭任宗等10多人出席。鄭正鈐表示，昨天收到邀請出席這場便當會，不知道總共邀請哪些人，但既然自己受邀，就一起參與討論。他說，這場便當會是郭台銘胞弟郭台銘出面邀請，整體氣氛很好，很廣泛交換意見，大家都希望本週中常會提出大家期待的人選，能夠帶領台灣往前走，把經濟搞好、把兩岸和平搞好。

陳玉珍指出，經過統計，有過半數達到3分之2強的中常委支持徵召郭台銘；挺郭的人絕對不在少數，坊間會有挺郭人數太少的說法，「絕對是有人在帶風向」。她並強調，因為今天是母親節，又是臨時通知，但也有10幾位中常委出席，而且周二（16）還有一場，「到時大家看了就知道了！」並重申支持郭台銘的人會占多數。

鄭正鈐表示，今天這場便當會，是昨天收到邀請，不知道總共邀請哪些人，但既然自己受邀，就一起參與討論、交換意見。他也說，儘管事前不知道討論什麼事情，但整體氣氛很好，黨內溝通基本上氣氛都還不錯。鄭正鈐進一步表示，這場便當會是郭台銘胞弟郭台銘出面邀請，今天很廣泛交換意見，大家都希望本週中常會提出大家期待的人選，能夠帶領台灣往前走，把經濟搞好、把兩岸和平搞好。

對於不少中常委未出席，鄭正鈐解釋，可能是今天大家都忙，因為今天是母親節，大家活動都很多，出席其實不容易；也因此就算出席，時間也沒有拉得很長，讓大家能回到自己的地方跟家人共度母親節。媒體問到是否期待郭台銘在17日獲得徵召？鄭正鈐表示，大家都很期待，但最後的決策還是要看朱立倫的選擇，也相信最終能一定推出一個最強戰隊；而郭台銘也坦言，徵召是一個最強戰隊的概念。

現場媒體問到，這場便當會是不是郭台銘在「綁樁」？鄭正鈐尷尬笑說，應該還好，況且是由黨主席拍板徵召，沒有綁樁的問題。他並表示，大家真的只是吃便當，所以只是多溝通，尤其要推出最強戰隊，內部一定要多溝通，真正凝聚共識，這肯定是好事，也才是國民黨最需要、最期待的。媒體也問到，如果徵召侯友宜會不會難以整合？他則回答，郭侯都是很多人支持的人，老實講在立法院、中常會都有不同支持的對象，所以朱立倫必須好好整合大家的意見。

鄭正鈐強調，餐會中談到整合非綠的重要性，因此民眾黨是否該考慮在內，大家也都有交換意見。不過，他也說沒有討論到「郭柯配」，因為不知道民眾黨主席柯文哲的想法，但就鄭正鈐的了解，郭台銘跟柯文哲有非常順暢、便捷的溝通管道。