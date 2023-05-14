賴清德基隆造勢批九二共識　「沒主權的和平非真正和平」

▲民進黨主席賴清德今天出席基隆造勢活動。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德14日出席基隆市信賴台灣之友會成立大會，他表示，基隆好，台灣一定好，基隆港扮演台灣在國際貿易上重要角色，民進黨過去為民主打拚，未來要為和平打拚；在野黨認為應該接受「九二共識、一個中國原則」，但如此台灣將沒有主權，沒有主權的和平不是真正的和平。

基隆市信賴台灣之友會成立，現場逾千人擠爆會場，內政部長林右昌、基隆市議長童子瑋、立委蔡適應、立法委員參選人張秉鈞及地方黨公職到場展現團結氣勢，現場也準備康乃馨祝大家母親節快樂。

賴清德表示，如果台灣受到危險時，依然要站出來守護，只要台灣人民團結，任何國家要對台灣威脅時都會再三思考，台灣要在民主道路上持續深化，讓中華民國台灣壯大；而基隆是台灣頭，所謂「頭過，身就過」，基隆好，台灣一定好。基隆因為有基隆港，是天然良港，經由基隆港讓台灣可以和五大洲、三大洋聯絡，過去至今，基隆港扮演台灣在國際貿易上重要角色。

賴清德重申，守護台灣民主、和平、繁榮的目標，「過去為民主打拚，未來要為和平打拚」。台灣完全沒有對中國有任何的挑釁，不要將台灣的民主、防疫成績等視為一種挑釁，台灣很願意幫助中國，2008年的汶川大地震，台灣社會共同捐款七十多億台幣，甚至參與救災、賑災、重建等，台灣社會相當善良。且近幾十年來，中國能進步，台灣是中國最大的外資，已投資超過投資2300億以上的美金，創造就業機會，因此中國不應該對台灣採取任何不利的態度。

賴清德強調，如果中國不放棄對台灣武力侵略，台灣必須做好準備，如總統蔡英文所提出的「和平靠國防，國防靠全民」，必須提升國防力量，並與民主聯盟合作，讓團結的力量起來大過中國的力量，靠實力的和平才是永續的和平。

賴清德重申，在野黨認為應該要接受「九二共識、一個中國原則」，一旦接受，將沒有台灣的主權，沒主權的和平，不是真正的和平，例如香港、澳門。因此這條道路不是真的和平，將讓台灣陷入更深的陷阱，未來將無回頭的機會。今天大家聚集在此，最大的意義就是要守護台灣，促進台灣的民主、和平、繁榮。