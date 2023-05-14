賴清德97歲舅舅催票　小英之友會前總會長同台力挺

▲賴清德出席基隆市信賴台灣之友會成立大會。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

基隆信賴台灣之友會14日舉行後援會成立大會，民進黨總統參選人賴清德與會，同台親舅舅97歲的童永，小英之友會前會長呂英世、總會長洪團樟、國策顧問張金華也擔任榮譽顧問，公開為賴清德站台。賴清德表示，基隆是台灣頭，只要基隆好，台灣一定好，未來將持續支持基隆，讓台灣的經濟持續繁榮發展。

賴清德下午出席基隆市信賴台灣之友會成立大會，現場逾千人擠爆會場，內政部長林右昌、基隆市議長童子瑋、立委蔡適應、立法委員參選人張秉鈞及地方黨公職到場展現團結氣勢，現場也準備康乃馨祝大家母親節快樂。賴清德致詞前，受證給基隆市信賴台灣之友會榮譽顧問呂英世，並授旗給理事長童永，全場高喊「台灣加油、賴清德當選」。

賴清德致詞表示，祝福大家母親節快樂，並感謝擔任基隆慶安宮主委的舅舅童永出來「扛頭旗」，號召成立基隆市信賴台灣之友會，而基隆是台灣頭，基隆市信賴台灣之友會這支旗是真的代表台灣的「頭旗」，俗話說「頭旗舉得穩，勝利一定來」，基隆贏，民進黨就一定贏。他強調，未來和大家都是台灣隊，「Team Taiwan、一起挺台灣」，大家一起疼惜台灣、守護台灣，壯大中華民國台灣。

賴清德指出，信賴台灣之友會成立的宗旨，就是疼惜台灣、守護台灣，壯大中華民國台灣，有首歌詞是這樣唱：「母親是山，母親是海，母親是河，母親的名叫台灣」，台灣就是母親，大家都在母親懷抱，在台灣出生成長打拚，都受到台灣照顧，台灣人都要疼惜台灣。