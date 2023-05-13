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妹子「包裹剛領就被偷」！崩潰不敢報警　全場聽內容物笑噴

▲▼示意圖,性侵,挫折,暴力,女性,恐怖,情緒,床,社會,侵犯,哭泣,拒絕,恐懼。（圖／123RF）

▲妹子剛領完包裹就被偷，裡面的內容物是情趣按摩棒。（示意圖／123RF）

網搜小組／柯振中報導

領完包裹卻被小偷偷走，這種情況讓人感到相當無奈。一名妹子先前透過網路，購買了一款「電動姐夫」，沒想到才一轉眼的功夫，就被騎著腳踏車的阿伯偷走，讓她不知所措，又因為物品太過害羞、不敢去警局報案，有苦只能放在心裡，離奇的經歷曝光後，立即讓網友嘴角上揚。

這名女子在Dcard訴苦，她日前騎機車到超商領包裹，領完以後放在機車踏板上，接著走到對街去買東西，沒想到這時無聊往外看，發現有名阿伯站在她的機車旁，接著直接偷走了包裹與晚餐，嚇得她立即跑出阻止。

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不過阿伯行動敏捷，偷走包裹與晚餐後，立即騎上腳踏車逃逸，讓她相當崩潰，只能在心中默默懷念，「來不及了…我親愛的新任姐夫。」

▼妹子對此感到相當崩潰，也因為太過害羞，不敢報警處理。（示意圖／123RF）

▲▼示意圖,性侵,挫折,暴力,女性,恐怖,情緒,床,社會,侵犯,哭泣,拒絕,恐懼。（圖／123RF）

後來店員建議報案、調監視器，但想到包裹的內容物，女子實在太過害羞，無法像員警解釋什麼東西被偷，只能默默承受這次的損失，「希望阿北這次拆盲盒，拆到仿真矽膠·點東搜嘎懶（電動塑膠情趣用品）會讓他有陰影！」

傻眼的經歷曝光，不少人覺得可憐又好笑，於是不斷調侃，「阿北表示：終於拆到我要的東西了」、「下次有人心情不好，我要分享這篇文」、「我會笑死，阿公搞不好很喜歡」、「你的姐夫品質聽起來不錯欸！警察不會在意你什麼東西被偷，真的不要害羞，妳肯定不是第一個」、「晚餐加姐夫，讓阿北上下都一頓粗飽。」

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