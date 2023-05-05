超商取包裹「見1串數字」笑了！　一票人都收過：記得拒領

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

現在詐騙手法百百種，就有網友昨日收到網購簡訊後，赴超商取貨，然而商品金額加上取貨單上的「詭異3字」，讓他警鈴大響，當下果斷拒領該件包裹。對此，許多網友回應，自己也收到過；好笑的是，連金額都一模一樣。

網友在「爆怨公社」PO文表示，「上網買東西那麼久，買過那麼多，第一次遇到這種詐騙包裹。收到簡訊後，下班就馬上領取，結果一掃條碼1290元，我根本沒買到這種價格啊，然後再看包裹上的字，馬上跟店員說我不領了。」

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事實上，類似詐騙手法層出不窮，許多人都曾收過簡訊提醒，表示在網路訂購的商品已到貨，若取貨時看到，包裹宅配單上寄件人註明「非賣家」、「代寄」等關鍵字，很高機率是來自境外的包裹。

▲出現「非賣家」、「代寄」等字，高機率是詐騙。（圖／翻攝自爆怨公社）

好笑的是，不少網友發現一個奇妙共通點，就是商品金額都是1290元，「我的也是1290，店家還請我確認最近有沒有購買相同金額的包裹，如果沒有就不要領」、「前兩天去領包裹也是，明明只有兩件，店員跟我講有三件，然後其中一件就是要繳1290 ，上面還寫是洗面乳，天知道我從小過敏幾百年都沒有辦法用洗面乳，立刻跟店員講我不收」、「我也有過1290的包裹～誰理它啊」、「現在物價上漲連詐騙包裹也跟著上漲，記得之前都是騙990元，現在都統一1290元」、「你的情形跟我一模一樣，去7-11領時，我很納悶什麼時候買1290的東西．後來那個店員就叫我不要領，說很多人都有遇到」。

PO文還釣出苦主，表示「我自己被詐騙集團騙了兩次，因為我確實在網路上常常買東西，但我不知道超商要我取貨的，是不是我購買的商品，結果付了錢後收到的不是我買的商品，但錢都付出去了欲哭無淚啊，只好認賠。」