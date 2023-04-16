冒名郵局通知包裹繳費！藝人洪詩也中招　中華郵政證實是詐騙　

▲藝人洪詩接獲郵局包裹詐騙信件。（圖／翻攝洪詩限時動態）

記者李姿慧／台北報導

近來詐騙橫行，不但出現汽燃費簡訊催繳詐騙外，中華郵政也遭詐騙集團冒名，誘騙民眾點入連結繳納未繳運費或關稅，連藝人洪詩也收到詐騙信件，對此，中華郵政提醒絕不會以簡訊或電子郵件通知民眾繳費或更改遞送地址，呼籲民眾別受騙。

近來詐騙又出現新招，中華郵政也超冒名，以簡訊或電子郵件要求民眾繳交海外包裹關稅或運費，藝人洪詩也在臉書限時動態上揭露一封郵局郵件通知，信中指有包裹需要支付運費，要支付包含費用需點擊信中連結。

[廣告]請繼續往下閱讀...

洪詩在限時動態指出，她沒有需要郵局運送的包裹，最近買的空運包裹也沒繳啥運費跟關稅就寄到她家，質疑是新的詐騙手法，提醒大家留意。

對此，中華郵政表示，近來有詐騙集團假冒中華郵政公司名義以不實簡訊或電子郵件，通知民眾國際郵件有未繳納關稅或郵件地址不正確而無法順利投遞，進而誘騙民眾登入連結網址繳納關稅或更改郵件遞送地址，籲請民眾小心防範、慎防受騙。

中華郵政提醒，絕對不會以簡訊或電子郵件通知民眾透過連結網址繳納郵件關稅或更改郵件遞送地址，請勿受騙。如民眾發現有不明簡訊或電子郵件並帶有網址之疑慮，可撥打客服專線0800-700-365(手機撥付費電話：04-2354-2030)，或撥打165反詐騙專線查證。