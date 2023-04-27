百家網購平台都能用！超商APP秒查包裹進度　0元包裹免證件就能領

▲超商APP推跨平台包裹貨態查詢服務。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

網購族福音！超商APP又進化了，強勢推出全新「跨平台包裹動態查詢」服務，直接一站式就能追蹤查詢超過150個網購平台包裹貨態，想查詢蝦皮、momo購物包裹貨態通通沒問題，加碼推升級「0元包裹免證件取貨」服務，大大增加取貨便利性，即日起正式上線，還祭出限時2天取件送購物金活動。

▲跨平台包裹貨態查詢服務使用流程。

全家APP「2大包裹功能」再升級，推出「跨平台包裹貨態查詢」及「包裹快取條碼」服務，其中，跨平台包裹貨態查詢除既有店到店包裹動態查詢外，同步開放150個網購平台包裹追蹤，如蝦皮、momo購物、PChome等都有，只要進入跨平台包裹貨態查詢頁面輸入姓名，就會自動透過手機末3碼與姓名進行資料比對，接著只要到包裹頁面就會顯示所有包裹動態，幫助消費者隨時掌握包裹動向。

而原有「包裹快取條碼」功能也同步升級，只要於APP包裹頁面內打開貨件快取條碼，0元包裹免證件就可快速領取，讓取貨流程更快速，即日起正式上線，且為歡慶新服務推出，4月29日、4月30日限時2天祭出「取件加碼送8元購物金」活動，網購族們的小確幸可別放過。