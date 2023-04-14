超取包裹寫滿「不是情趣用品」3千人笑翻！背後真相超糗

▲紙箱上寫滿「這不是情趣用品」的文字，讓網友看傻眼。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）



網搜小組／柯振中報導

遇到這種情況，絕對讓人想要找個縫鑽進去！一名林姓女子日前收到網購包裹，沒想到上面竟然寫滿了「非情趣用品」、「不是成人情趣玩具」的字眼，尷尬的畫面在網路上引發許多討論，也讓不少網友嘴角上揚。

一名網友在「爆廢公社」張貼照片，從畫面中可以看見，紙箱的周圍被寫滿了文字，分別是「這裡面並不是成人情趣玩具，注意」、「應林小姐要求表示，這不是情趣成人用品」、「非成人玩具」、「裡面並不是成人玩具」等文字，似乎有種欲蓋彌彰的感覺。

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貼文曝光以後，有超過3千人按讚，網友們看完讓人無言的紙箱外觀，不禁傻眼回應，「我相信妳沒有買成人玩具」、「此地無銀三百兩」、「林小姐，妳的非情趣商品到貨啦」、「這下好了，全郵局、全國上下都知道這確定不是情趣用品」、「林小姐的包裹尺寸真大。」

▲其實這箱「情趣用品」裡面擺放的是捕夢網、睫毛夾等生活用品。（圖／網友斐斐授權使用）



事實上，這張圖片早在2019年就已出現過，只是近日再被網友PO出來，又引發了熱烈討論。一名女網友「斐斐」2019年與朋友玩交換禮物，對方透過超商寄貨，不曉得哪根筋不對勁，打算惡整一下，所以才在包裹外面寫滿這些字眼。

當時斐斐看見滿箱的文字，第一個念頭就是想要丟掉，受到超商裡面的眾人圍觀，她想立刻逃跑，沒想到又被店員提醒「要簽名」，只能在眾目睽睽之下公開處刑。

斐斐說，她與朋友的感情相當好，這次只是互相之間的玩鬧，「她送我一課，不要輕易相信他人」，逗趣的經驗讓她繼害羞、又忍不住嘴角上揚，所以才會上傳到網路分享。