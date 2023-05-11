黃捷批中捷死傷「可阻止而未阻止」　點名高捷全面預防

▲台中捷運突遇路邊施工高樓的吊臂倒塌，造成1人死亡、10人受傷的慘劇。（圖／記者許權毅攝）

記者賴文萱／高雄報導

台中捷運行車意外震驚全台，今（11）日一早中捷公司召開記者會，並公布事發現場畫面引起熱議。高雄市議員黃捷對此發表看法，質疑為何有40秒的反應時間，中捷仍然發車往前撞，同時她也要求高捷全面預防，引以為戒。



黃捷說，中捷在今早記者會說「13秒反應不及」，不過他們公布的時間序，從保全05秒發現異狀到45秒列車撞上吊臂，中間有40秒。40秒之間，真的無法反應過來，仍選擇發車往前撞？令人匪夷所思。



黃捷質疑，無人駕駛的捷運，月台卻沒有緊急煞停按鈕？吊臂已經擋在行經路徑上，卻沒有設置任何偵測系統去預防？她也疑惑，為何興富發的吊臂會墜落、工安防護到底有沒有疏漏，至今都還沒看到解釋。更何況過去多次發生工安意外，根本是工安黑名單。

▲黃捷參訪高捷照。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃捷表示，昨天這場意外，一切疑點重重，真的太不合理，罹難的是位致力為人權貢獻的前輩淑雅老師，更令人感到痛心。台灣發生如此重大的捷運工安事件，駭人聽聞，若台中市府沒有完整調查說明，重拾民眾對大眾運輸的信心，恐怕再也沒人敢搭中捷了。



黃捷強調，在這些疑問都還沒釐清前，聽到中捷董事長在記者會上說：「請電視機前的朋友為我們鼓鼓掌加油」，只覺得是火上加油。事件中可阻止而未阻止的原因是什麼？中捷責無旁貸。



立法委員洪申翰也留言說：「運安會已經立案調查，將進行肇因鑑定及風險分析，並完成調查報告，在公布調查報告之前，中捷董事長應謹言慎行。」



黃捷最後強調，這起事件，全台灣人都很關注，高雄的捷運和高雄輕軌都有駕駛員，她也會要求高捷全面預防，引以為戒。