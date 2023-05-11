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中捷意外1死10傷　交通快打啟動！40警力馬拉松交管12hrs

▲▼中捷意外造成1死10傷，台中警方啟動交通快打，動員40名警力，馬拉松交管12小時後恢復暢通。（圖／台中警方提供，下同）

▲中捷意外造成1死10傷，台中警方啟動交通快打，動員40名警力，馬拉松交管12小時後恢復暢通。（圖／台中警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中捷運10日中午發生塔吊掉落砸中列車造成1死10傷慘劇，轄區警四分局一獲報，馬上啟動交通快打任務，出動28名警力、12名義交到場指揮交通，從白天忙到半夜，馬拉松式交管12小時後，11日凌晨1點才恢復暢通，過程雖有塞車但還平順，一方面維持交通，一方面仍全力偵辦包商刑責，在家屬招魂之際，還全程陪伴撫慰情緒，令家屬感謝不已。

▲▼中捷意外造成1死10傷，台中警方啟動交通快打，動員40名警力，馬拉松交管12小時後恢復暢通。（圖／台中警方提供，下同）

台中市南屯區文心南路段昨天中午發生一起工安意外，建設公司協力廠商在新建大樓頂樓拆除塔吊時，不慎造成塔吊掉落，砸中建物一樓拱門及停放在道路吊車，吊車再倒向捷運軌道，砸中行進中的列車，造成車廂毀損，乘客1死10傷。

▲▼中捷意外造成1死10傷，台中警方啟動交通快打，動員40名警力，馬拉松交管12小時後恢復暢通。（圖／台中警方提供，下同）

轄區警四分局獲報後，由分局長李建興偕同副分局長張明輝、偵查隊隊長江清萬、交通組組長陳敬中等趕赴現場，並且啟動交通快打，包括南屯派出所所長廖雲傑等28名警力、12名義交到場，與捷運警察隊分工協助救護傷患送醫，同步管制文心南路段（文心南三路至文心南五路）禁止車輛通行，疏導車輛往大墩南路、東興路、豐偉路、向心南路等路段，降低交通衝擊。

第四分局全力配合中捷公司車廂修復工程，歷經12小時的交通管制，逐步開放道路範圍，今天凌晨零時56分封閉路段解除管制，恢復通車。

除了維持交通秩序之外，這次工安事故中，靜宜大學助理教授林淑雅不幸身亡，警方辨識身分後，盡速通知住在嘉義的家屬到場，當家屬抵達派出所時，派員全程陪伴撫慰情緒，中午還在家屬的招魂地點，全程陪同，令家屬感謝不已。

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