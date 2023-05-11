中捷13秒來不及反應　北捷曝應變新招：站務員「肉身擋車門」阻止發車

記者袁茵／台北報導

台中捷運綠線「豐樂公園站」10日因鄰近建築工地吊臂掉落，釀1死10傷悲劇，但中捷11日公布影片，隨車員發現障礙物至撞上共有13秒時間，來不及煞車而釀成憾事。面對同為無人駕駛的文湖線如何預防，台北捷運公司總經理黃清信11日表示，10日有對此事深入檢討，包括授權現場站務人員「透過阻擋車門、阻擋月台門」方式進行電力切斷處置。

▲中捷車廂內部畫面。（圖／記者鄧木卿翻攝）

台北市議會11日下午進行交通部門質詢，無黨籍台北市議員林亮君表示，此次中捷事件是施工吊臂掉落鐵軌，造成列車撞上吊臂而釀災，網路上有整理中捷意外時序表，中捷稱保全、隨車人員符合SOP，但反應跟應變時間太短。

林亮君指出，中捷車頭有偵障桿，沿線沒有入侵偵測，而中捷是北捷設計與監造，所以同樣在台北市自動駕駛的文湖線也與中捷相同，但台北市長蔣萬安11日上午卻說，若站務或隨車人員發現有異物進入軌道，發生突發狀況時阻止列車發車、回報行控中心，根本是「所有人都知道」的事情。

林亮君質疑，從中捷事件顯示，現場站務人員、隨車人員都已經發現異物進入軌道，要怎麼阻止列車發車才是問題，倘若台北捷運文湖線的站務人員發現異物，能否阻止列車發車？有無相關SOP？得花多少秒數執行此動作？

黃清信回應，在中捷事件發生以前，如果在月台要阻止發車，是由車站人員跟行控中心做通報；但中捷事件發生後，北市於10日進行深入檢討，認為是即時要應變且處置的事情，所以檢討完畢後發出公告，類似事件就授權現場站務人員「透過阻擋車門、阻擋月台門」做電力切斷處置，或利用列車裡的拉把停止出發。



林亮君再問，這是指站務人員發現異物時，要阻止列車出發的方式，就是讓站務人員阻擋月台門、車門關閉，讓車門偵測到有異物，便能無法發車？黃清信直言，「對，這是今天最新發布的公告。」之前是由站務人員通報行控中心，但在緊急應變上，如果只有10或20秒的時間，恐怕有些不切實際，必須授權現場人員斷然處置。