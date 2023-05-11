1死10傷慘劇…董座「請全場鼓掌」遭罵翻　中捷急澄清道歉

記者鄧木卿、游瓊華、黃資真／台中報導

台中捷運綠線豐樂公園站10日因鄰近建築工地吊臂掉落釀成1死10傷慘劇，今(11)日中捷召開記者會說明，代理董事長林良泰卻在開場時請大家拍手給團隊鼓勵，引發批評聲浪。中捷稍早回應，拍手是為了對連夜搶通的同仁表示感謝與敬意，造成外界誤解十分抱歉。

▲中捷召開記者會說明吊臂掉落意外。（圖／記者鄧木卿攝）



今早中捷公司在豐樂公園站召開記者會，代理董事長林良泰提到感謝辛苦的同仁們努力搶修讓綠線順利通車，請現場的大家拍手鼓勵，面對媒體提問時，又數度回應「記者不是跑交通線專業的」，引發大批民眾不滿。

針對此事，台中捷運公司運務處長許泰銘回應，中捷對本次事件表達萬分遺憾，默哀後，拍手是對連夜搶通道路的工程同仁表示感謝和敬意，「我們深知這是一項困難的任務，所以想表達我們的謝意，造成外界的誤解，中捷表示歉意並虛心檢討改進。」

▲台中捷運公司運務處長許泰銘。（圖／記者游瓊華翻攝）



中捷今公布畫面還原吊臂墜落、到列車撞上的驚悚41秒，當時列車駛入車站停靠後，12時27分04秒吊臂即自高空墜落砸中隔音牆，捷運前方約150公尺處揚起大片粉塵，月台保全也發現異狀，急忙無線電通報，並舉手示意列車停下，但隨車人員仍於27分20秒進入車廂，隨後列車關門，於27分30秒啟動駛離月台，並於27分45秒列車撞上吊臂，釀成慘劇。