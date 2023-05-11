快訊／砸中捷建商9工地遭勒令停工　市府今突襲第一站就抓包

▲抓包！出事建商9工地遭勒令停工，台中市府今突襲第一站就違規。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅、游瓊華／台中報導

台中捷運豐樂公園站附近昨（10）日發生興富發建案塔吊吊臂砸落中捷車廂，釀1死10傷悲劇。台中市都發局勒令興富發在台中市的9個工地全面停工。都發局今（11）日下午2點突襲檢查興富發9處建案工地是否確實停工，結果當場抓包，第一個位在青海路跟文心路口的24樓建案仍在施工中，現場工頭辯稱在整理物料，都發局現場貼勒令停工函。

▲抓包！出事建商9工地遭勒令停工，台中市府今突襲第一站就違規。（圖／記者許權毅攝）



都發局今天下午帶大批媒體無預警查興富發9處工地，事前對稽查標的保密到家，沒想到第一站就被抓包正在施工中！媒體拍到現場有工人，甚至聽到切割跟焊接的聲音，但工地主任辯稱在整理物料，都發局現場貼勒令停工函。

▲突襲檢查到第二站破億豪宅建案，都發局事後認定，工地有人但無施工情況。（圖／記者許權毅攝）



都發局要求興富發全市九處建案全面勒令停工，必須要經安全檢查，全面安檢，並由第三公正單位確認安全無虞，並報都發局同意後，始得繼續施工。

中捷事故罹難者林淑雅的家屬在興富發建設范姓總經理陪同下，抵達事故地點進行招魂儀式，未料所屬工地仍偷偷施工中。