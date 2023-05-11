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13秒實在太快！中捷隨車員來不及煞停　教授：至少要20秒

記者白珈陽、劉人豪／台中報導

台中捷運綠線豐樂公園站昨（10日）因鄰近建築工地吊臂砸落，釀1死10傷悲劇，中捷今（11日）指出，隨車員確認有異狀後，只有13秒時間反應，他試圖拿出鑰匙開啟駕駛蓋板，但時間太急促，才發生碰撞意外。對此，逢甲大學洪百賢教授指出，就經驗上來判斷，其實13秒是不太夠的，比較特殊的狀況，至少要20秒以上才足夠。

▲▼ 逢甲大學洪百賢教授 。（圖／記者白珈陽攝）

▲逢甲大學洪百賢教授指出，特殊狀況反應時間至少要20秒以上。（圖／記者白珈陽攝）

洪百賢表示，就經驗上來講，13秒的時間其實不太充足，因為當事件發生時，要去看、要去判斷、作反應，13秒的時間一般來說是不太夠。他說，自己沒有看過詳細影片內容，從媒體上來看，似乎是掉落物掉下來之後，車子再撞上去，如果只有13秒的時間，其實也很難去操作，而且這起事件在SOP裡面比較少見，可能沒辦法這麼即時處理。

▲▼台中捷運事故，隨車員。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲中捷表示，隨車員堅持到最後一刻，勇氣令人可佩。（圖／記者鄧木卿翻攝）

洪百賢指出，全世界全自動駕駛系統，對偵測高空入侵障礙物，「一般來說比較少見」，因為從天空掉下異物機會本來就不多，一般來說不會對這種狀況作反應，目前高鐵跟台北捷運的系統，應該是針對異物的侵入，比如有經過柵欄之類，以高鐵來說是全線都有柵欄的設計，所以裝設偵測設備，其他的台鐵可能沒辦法全線裝設，這就取決各個系統成本考量、SOP考量、相關對策，而這個東西並不是有一定的要求或是標準在。

媒體詢問，車廂內的車門邊有強制停車按鈕，是否是隨車員的反應機制有問題？洪百賢回應說，不是反應機制，而是在SOP的設計上來講可能可以這樣操作，但是這13秒的時間夠不夠去做出這樣的反應，「我想就經驗上來判斷，其實是不太夠的」，所以才採取比較保守的作法，就一般比較特殊的狀況，至少要20秒以上才足夠。

▲▼ 中捷意外，吊臂掉落瞬間畫面 。（圖／民眾提供）

▲中捷意外，吊臂掉落瞬間畫面。（圖／民眾提供）

對於媒體問如果按煞停裝置，列車是否會停下，洪百賢說，照理說那個裝置就是緊急停止用的，理論上是任何人都可以讓它停止，但是要看說那個設備是不是可以操作，因為有些會有上鎖的機制，一般來說行駛中也可以停止，但是會減速不會立刻煞停。

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